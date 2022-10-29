10:49 29.10.2022 (обновлено: 16:00 29.10.2022)
Китайцы остались в восторге от анекдота Путина про немцев
Читателей "Гуанча" восхитил анекдот Путина о страдающих немцах
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" отреагировали на речь Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", в ходе которой российский лидер рассказал анекдот о западных санкциях.
"Сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?" А он говорит: "Потому что Россия напала на Украину". Ребенок спрашивает: "А мы здесь при чем?" — "А мы ввели санкции против русских". — "Зачем?" — "Чтобы им было плохо". — "А мы что, русские?" — поделился Путин анекдотом, который, по его словам, он услышал от приятеля из Германии.
Многие пользователи заметили, что западные санкции нанесли большой вред мировой экономике, что сильно расходится с заявлениями стран ЕС о желании преодолеть продовольственный кризис.
"Искусство этой речи в том, что вместе с сардоническим юмором она раскрывает суть вопроса. А тот парень в футболке продает свои страдания из бункера через интернет и пытается диктовать миру, что делать", — пишет Охотник в походе.
"Фэншуй получается. Рейган любил рассказывать советские анекдоты", — напомнил Рэп.
"Немцы могут на этот раз замерзнуть дома, не заезжая в Сталинград", — сыронизировал Ходи и пой 1978.
"Я тоже хочу рассказать анекдот! Отец говорит: "Мы должны следовать за Соединенными Штатами и помочь им жить лучше!" Его дрожащий сын спросил в ответ: "А почему Соединенные Штаты продают нам природный газ по высокой цене, разве мы враги Соединенных Штатов?" — поделился комментатор с никнеймом Боевые кролики.
Президент России в четверг выступил с речью на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что эта речь не просто программная, но также философская и прикладная, западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать.