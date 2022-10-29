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Китайцы остались в восторге от анекдота Путина про немцев - РИА Новости, 29.10.2022
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Китайцы остались в восторге от анекдота Путина про немцев
Китайцы остались в восторге от анекдота Путина про немцев - РИА Новости, 29.10.2022
Китайцы остались в восторге от анекдота Путина про немцев
Читатели китайского портала "Гуанча" отреагировали на речь Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", в ходе которой... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T10:49
2022-10-29T16:00
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
германия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" отреагировали на речь Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", в ходе которой российский лидер рассказал анекдот о западных санкциях."Сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?" А он говорит: "Потому что Россия напала на Украину". Ребенок спрашивает: "А мы здесь при чем?" — "А мы ввели санкции против русских". — "Зачем?" — "Чтобы им было плохо". — "А мы что, русские?" — поделился Путин анекдотом, который, по его словам, он услышал от приятеля из Германии.Многие пользователи заметили, что западные санкции нанесли большой вред мировой экономике, что сильно расходится с заявлениями стран ЕС о желании преодолеть продовольственный кризис."Фэншуй получается. Рейган любил рассказывать советские анекдоты", — напомнил Рэп."Немцы могут на этот раз замерзнуть дома, не заезжая в Сталинград", — сыронизировал Ходи и пой 1978."Я тоже хочу рассказать анекдот! Отец говорит: "Мы должны следовать за Соединенными Штатами и помочь им жить лучше!" Его дрожащий сын спросил в ответ: "А почему Соединенные Штаты продают нам природный газ по высокой цене, разве мы враги Соединенных Штатов?" — поделился комментатор с никнеймом Боевые кролики.Президент России в четверг выступил с речью на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что эта речь не просто программная, но также философская и прикладная, западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать.
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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, германия, евросоюз, в мире
Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Германия, Евросоюз, В мире
10:49 29.10.2022 (обновлено: 16:00 29.10.2022)
 
Китайцы остались в восторге от анекдота Путина про немцев

Читателей "Гуанча" восхитил анекдот Путина о страдающих немцах

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" отреагировали на речь Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", в ходе которой российский лидер рассказал анекдот о западных санкциях.
"Сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?" А он говорит: "Потому что Россия напала на Украину". Ребенок спрашивает: "А мы здесь при чем?" — "А мы ввели санкции против русских". — "Зачем?" — "Чтобы им было плохо". — "А мы что, русские?" — поделился Путин анекдотом, который, по его словам, он услышал от приятеля из Германии.
Президент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 14:58
Китайцы сравнили Россию с блокадным Ленинградом после речи Путина на Валдае
Многие пользователи заметили, что западные санкции нанесли большой вред мировой экономике, что сильно расходится с заявлениями стран ЕС о желании преодолеть продовольственный кризис.

"Искусство этой речи в том, что вместе с сардоническим юмором она раскрывает суть вопроса. А тот парень в футболке продает свои страдания из бункера через интернет и пытается диктовать миру, что делать", — пишет Охотник в походе.

"Фэншуй получается. Рейган любил рассказывать советские анекдоты", — напомнил Рэп.
"Немцы могут на этот раз замерзнуть дома, не заезжая в Сталинград", — сыронизировал Ходи и пой 1978.
Президент Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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В Британии увидели сигнал Западу в речи Путина на "Валдае"
"Я тоже хочу рассказать анекдот! Отец говорит: "Мы должны следовать за Соединенными Штатами и помочь им жить лучше!" Его дрожащий сын спросил в ответ: "А почему Соединенные Штаты продают нам природный газ по высокой цене, разве мы враги Соединенных Штатов?" — поделился комментатор с никнеймом Боевые кролики.
Президент России в четверг выступил с речью на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что эта речь не просто программная, но также философская и прикладная, западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать.
Выступление Путина на заседании клуба Валдай 2022 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 18:00
"Посеявший ветер пожнет бурю": Путин выступил на заседании клуба "Валдай"
 
Владимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияГерманияЕвросоюзВ мире
 
 
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