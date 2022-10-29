https://ria.ru/20221029/anekdot-1827729973.html

Китайцы остались в восторге от анекдота Путина про немцев

Китайцы остались в восторге от анекдота Путина про немцев - РИА Новости, 29.10.2022

Китайцы остались в восторге от анекдота Путина про немцев

Читатели китайского портала "Гуанча" отреагировали на речь Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", в ходе которой... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T10:49

2022-10-29T10:49

2022-10-29T16:00

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

германия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" отреагировали на речь Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", в ходе которой российский лидер рассказал анекдот о западных санкциях."Сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?" А он говорит: "Потому что Россия напала на Украину". Ребенок спрашивает: "А мы здесь при чем?" — "А мы ввели санкции против русских". — "Зачем?" — "Чтобы им было плохо". — "А мы что, русские?" — поделился Путин анекдотом, который, по его словам, он услышал от приятеля из Германии.Многие пользователи заметили, что западные санкции нанесли большой вред мировой экономике, что сильно расходится с заявлениями стран ЕС о желании преодолеть продовольственный кризис."Фэншуй получается. Рейган любил рассказывать советские анекдоты", — напомнил Рэп."Немцы могут на этот раз замерзнуть дома, не заезжая в Сталинград", — сыронизировал Ходи и пой 1978."Я тоже хочу рассказать анекдот! Отец говорит: "Мы должны следовать за Соединенными Штатами и помочь им жить лучше!" Его дрожащий сын спросил в ответ: "А почему Соединенные Штаты продают нам природный газ по высокой цене, разве мы враги Соединенных Штатов?" — поделился комментатор с никнеймом Боевые кролики.Президент России в четверг выступил с речью на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что эта речь не просто программная, но также философская и прикладная, западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать.

https://ria.ru/20221028/kitay-1827534768.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, германия, евросоюз, в мире