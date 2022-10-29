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Примаков ответил на критику об акции, устроенной в Русских домах в Европе - РИА Новости, 29.10.2022
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Примаков ответил на критику об акции, устроенной в Русских домах в Европе
Примаков ответил на критику об акции, устроенной в Русских домах в Европе - РИА Новости, 29.10.2022
Примаков ответил на критику об акции, устроенной в Русских домах в Европе
К Русским домам в Европе, где обустроены пункта обогрева для местных жителей, не подведена эксклюзивная газовая труба, но Россотрудничество может позволить себе РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:37
2022-10-29T09:37
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. К Русским домам в Европе, где обустроены пункта обогрева для местных жителей, не подведена эксклюзивная газовая труба, но Россотрудничество может позволить себе оплачивать отопление и электроэнергию, заявил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков в ответ на критику акции в соцсетях.Глава Россотрудничества заявил, что в соцсетях звучат критические комментарии по поводу акции, которую устраивают Русские дома в Европе, предлагая всем желающим приходить погреться. По его словам, "некоторые специально приходят в воскресенье утром, когда дом не работает, чтобы объявить, что он закрыт"."У нас нет какой-то эксклюзивной газовой трубы, которая идёт в каждый дом. Речь идёт о том, что эти Русские дома и так работают, они всегда открыты - там всегда рады принять людей. Это место для демонстрации нашего гостеприимства. Мы в состоянии платить коммуналку за свет и тепло. И слава богу, люди приходят и могут погреться у нас, когда дома холодно - это же замечательно", - добавил он.Он отметил, что пока рано делать выводы об успешности акции, поскольку она только началась.Ранее в Россотрудничестве сообщили, что в Русских домах в Европе открылись пункты обогрева для местных жителей, где можно выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы.
https://ria.ru/20221029/ekonomika-1827637240.html
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евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
09:37 29.10.2022
 
Примаков ответил на критику об акции, устроенной в Русских домах в Европе

Примаков: Россотрудничество может позволить себе оплачивать отопление в Русских домах

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанк"Русский дом" в Берлине
Русский дом в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Русский дом" в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. К Русским домам в Европе, где обустроены пункта обогрева для местных жителей, не подведена эксклюзивная газовая труба, но Россотрудничество может позволить себе оплачивать отопление и электроэнергию, заявил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков в ответ на критику акции в соцсетях.
Глава Россотрудничества заявил, что в соцсетях звучат критические комментарии по поводу акции, которую устраивают Русские дома в Европе, предлагая всем желающим приходить погреться. По его словам, "некоторые специально приходят в воскресенье утром, когда дом не работает, чтобы объявить, что он закрыт".
"У нас нет какой-то эксклюзивной газовой трубы, которая идёт в каждый дом. Речь идёт о том, что эти Русские дома и так работают, они всегда открыты - там всегда рады принять людей. Это место для демонстрации нашего гостеприимства. Мы в состоянии платить коммуналку за свет и тепло. И слава богу, люди приходят и могут погреться у нас, когда дома холодно - это же замечательно", - добавил он.
Он отметил, что пока рано делать выводы об успешности акции, поскольку она только началась.
Ранее в Россотрудничестве сообщили, что в Русских домах в Европе открылись пункты обогрева для местных жителей, где можно выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы.
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Евгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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