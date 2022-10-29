https://ria.ru/20221029/aes-1827744239.html
Эксперт прокомментировал планы Польши по строительству АЭС
Эксперт прокомментировал планы Польши по строительству АЭС - РИА Новости, 29.10.2022
Эксперт прокомментировал планы Польши по строительству АЭС
Планы строительства первой атомной АЭС в Польше говорит о том, что отношение к атомной энергетике в Европе меняется, не исключен "бум" их возведения в регионе,... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T13:02
2022-10-29T13:02
2022-10-29T13:02
экономика
европа
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
польша
атомная энергетика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Планы строительства первой атомной АЭС в Польше говорит о том, что отношение к атомной энергетике в Европе меняется, не исключен "бум" их возведения в регионе, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин."Все проблемы одна атомная электростанция (с энергетикой в Европе - ред.) решить не сможет. Но добавить энергетической независимости и стабильности, особенно в сфере электричества, конечно, сможет, поэтому это довольно позитивное решение", - сказал Топорнин в комментарии РИА Новости.Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что Польша выбрала американскую электротехническую компанию Westinghouse для строительства своей первой атомной электростанции в стране.Другое дело, отметил эксперт, что меняется в целом отношение к атомной энергетике в Европе, потому что до этого превалировала такая точка зрения, что строительство атомных электростанций - это вредно и опасно."На этом основании Евросоюз считал, что надо избавляться от атомных электростанций, потому что угроза очень велика. Некоторые страны прекратили строительство атомных электростанций. Но теперь ситуация меняется", - подчеркнул он.Эксперт напомнил, что российская энергетическая компания "Росатом" на данный момент ведёт строительство атомной электростанции в Венгрии."Венгрия - небольшая страна, поэтому наличие одной электростанции точно сможет решить проблемы с электричеством… Теперь Польша. Так что, теперь у нас будет эра атомной энергетики в Европе на фоне проблем с газом и нефтью", - заявил эксперт.По его словам, это хорошее решение проблемы с электричеством, когда сложилась сложная ситуация в энергетике с учётом сокращения поставок газа из России."Сейчас совсем другой смысл приобретают атомные электростанции, они добавляют государствам энергетической независимости, поэтому, я не исключаю, что будет новый бум строительства атомных электростанций в Европе", - заключил Топорнин.
https://ria.ru/20220920/energetika-1817979097.html
https://ria.ru/20220407/vengriya-1782235331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", польша, атомная энергетика
Экономика, Европа, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Польша, Атомная энергетика
Эксперт прокомментировал планы Польши по строительству АЭС
Эксперт Топорнин допустил, что в Европу придет бум на строительство атомных электростанций
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Планы строительства первой атомной АЭС в Польше говорит о том, что отношение к атомной энергетике в Европе меняется, не исключен "бум" их возведения в регионе, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
"Все проблемы одна атомная электростанция (с энергетикой в Европе - ред.) решить не сможет. Но добавить энергетической независимости и стабильности, особенно в сфере электричества, конечно, сможет, поэтому это довольно позитивное решение", - сказал Топорнин в комментарии РИА Новости.
Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм
заявила, что Польша
выбрала американскую электротехническую компанию Westinghouse
для строительства своей первой атомной электростанции в стране.
Другое дело, отметил эксперт, что меняется в целом отношение к атомной энергетике в Европе
, потому что до этого превалировала такая точка зрения, что строительство атомных электростанций - это вредно и опасно.
"На этом основании Евросоюз считал, что надо избавляться от атомных электростанций, потому что угроза очень велика. Некоторые страны прекратили строительство атомных электростанций. Но теперь ситуация меняется", - подчеркнул он.
Эксперт напомнил, что российская энергетическая компания "Росатом
" на данный момент ведёт строительство атомной электростанции в Венгрии
.
"Венгрия - небольшая страна, поэтому наличие одной электростанции точно сможет решить проблемы с электричеством… Теперь Польша. Так что, теперь у нас будет эра атомной энергетики в Европе на фоне проблем с газом и нефтью", - заявил эксперт.
По его словам, это хорошее решение проблемы с электричеством, когда сложилась сложная ситуация в энергетике с учётом сокращения поставок газа из России
.
"Сейчас совсем другой смысл приобретают атомные электростанции, они добавляют государствам энергетической независимости, поэтому, я не исключаю, что будет новый бум строительства атомных электростанций в Европе", - заключил Топорнин.