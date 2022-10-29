https://ria.ru/20221029/aes-1827744239.html

Эксперт прокомментировал планы Польши по строительству АЭС

Эксперт прокомментировал планы Польши по строительству АЭС - РИА Новости, 29.10.2022

Эксперт прокомментировал планы Польши по строительству АЭС

Планы строительства первой атомной АЭС в Польше говорит о том, что отношение к атомной энергетике в Европе меняется, не исключен "бум" их возведения в регионе,... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T13:02

2022-10-29T13:02

2022-10-29T13:02

экономика

европа

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

польша

атомная энергетика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Планы строительства первой атомной АЭС в Польше говорит о том, что отношение к атомной энергетике в Европе меняется, не исключен "бум" их возведения в регионе, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин."Все проблемы одна атомная электростанция (с энергетикой в Европе - ред.) решить не сможет. Но добавить энергетической независимости и стабильности, особенно в сфере электричества, конечно, сможет, поэтому это довольно позитивное решение", - сказал Топорнин в комментарии РИА Новости.Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что Польша выбрала американскую электротехническую компанию Westinghouse для строительства своей первой атомной электростанции в стране.Другое дело, отметил эксперт, что меняется в целом отношение к атомной энергетике в Европе, потому что до этого превалировала такая точка зрения, что строительство атомных электростанций - это вредно и опасно."На этом основании Евросоюз считал, что надо избавляться от атомных электростанций, потому что угроза очень велика. Некоторые страны прекратили строительство атомных электростанций. Но теперь ситуация меняется", - подчеркнул он.Эксперт напомнил, что российская энергетическая компания "Росатом" на данный момент ведёт строительство атомной электростанции в Венгрии."Венгрия - небольшая страна, поэтому наличие одной электростанции точно сможет решить проблемы с электричеством… Теперь Польша. Так что, теперь у нас будет эра атомной энергетики в Европе на фоне проблем с газом и нефтью", - заявил эксперт.По его словам, это хорошее решение проблемы с электричеством, когда сложилась сложная ситуация в энергетике с учётом сокращения поставок газа из России."Сейчас совсем другой смысл приобретают атомные электростанции, они добавляют государствам энергетической независимости, поэтому, я не исключаю, что будет новый бум строительства атомных электростанций в Европе", - заключил Топорнин.

https://ria.ru/20220920/energetika-1817979097.html

https://ria.ru/20220407/vengriya-1782235331.html

европа

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, европа, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", польша, атомная энергетика