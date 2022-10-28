https://ria.ru/20221028/zoom-1827469249.html
Zoom мог отключить аккаунты ряда вузов России из-за санкций, заявил эксперт
Zoom мог отключить аккаунты ряда вузов России из-за санкций, заявил эксперт - РИА Новости, 28.10.2022
Zoom мог отключить аккаунты ряда вузов России из-за санкций, заявил эксперт
Решение Zoom об отключении платных аккаунтов ряда российских университетов может быть связано с ужесточением санкционного давления на компанию или нарушением... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:53
2022-10-28T12:53
2022-10-28T12:53
технологии
руслан пермяков
россия
томский университет систем управления и радиоэлектроники
снг
общество
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Решение Zoom об отключении платных аккаунтов ряда российских университетов может быть связано с ужесточением санкционного давления на компанию или нарушением вузами правил использования площадки, такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.Ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на собеседников среди российских разработчиков сервисов видеоконференцсвязи и источник в отечественном интеграторе сообщила, что американский сервис конференцсвязи Zoom продолжает ограничивать работу в РФ, закрывая возможность оплаты коммерческих лицензий, а ряду российских вузов отключил доступ к платным аккаунтам."Ситуации, когда компания прекращает обслуживание по оплаченным контрактам, даже в наше время не рядовая. Это может быть связано или с ужесточением санкционного давления, но в этом случае отключения были бы массовые, или с нарушением вузами правил эксплуатации, например, организация мероприятий для другого юридического лица", - отметил Сиволобов.По словам эксперта, сама платформа Zoom принципиально решила уходить из России, так как "тривиально закрыла возможность платить за сервисы"."Для меня очевидно, что платформу надо было менять еще в марте-апреле", - подчеркнул Сиволобов.В апреле 2021 года стало известно, что американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
https://ria.ru/20221028/tyumgu-1827201772.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, руслан пермяков, россия, томский университет систем управления и радиоэлектроники, снг, общество, санкции в отношении россии, санкции
Технологии, Руслан Пермяков, Россия, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, СНГ, Общество, Санкции в отношении России, Санкции
Zoom мог отключить аккаунты ряда вузов России из-за санкций, заявил эксперт
Эксперт Пермяков: Zoom мог отключить платные аккаунты вузов России из-за санкций
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Решение Zoom об отключении платных аккаунтов ряда российских университетов может быть связано с ужесточением санкционного давления на компанию или нарушением вузами правил использования площадки, такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
Ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на собеседников среди российских разработчиков сервисов видеоконференцсвязи и источник в отечественном интеграторе сообщила, что американский сервис конференцсвязи Zoom продолжает ограничивать работу в РФ, закрывая возможность оплаты коммерческих лицензий, а ряду российских вузов отключил доступ к платным аккаунтам.
"Ситуации, когда компания прекращает обслуживание по оплаченным контрактам, даже в наше время не рядовая. Это может быть связано или с ужесточением санкционного давления, но в этом случае отключения были бы массовые, или с нарушением вузами правил эксплуатации, например, организация мероприятий для другого юридического лица", - отметил Сиволобов.
По словам эксперта, сама платформа Zoom принципиально решила уходить из России, так как "тривиально закрыла возможность платить за сервисы".
"Для меня очевидно, что платформу надо было менять еще в марте-апреле", - подчеркнул Сиволобов.
В апреле 2021 года стало известно, что американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ
.