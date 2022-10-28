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Zoom продолжает ограничивать работу в России, сообщили "Ведомости"

Zoom продолжает ограничивать работу в России, сообщили "Ведомости" - РИА Новости, 28.10.2022

Zoom продолжает ограничивать работу в России, сообщили "Ведомости"

Американский сервис конференцсвязи Zoom продолжает ограничивать работу в РФ, закрывая возможность оплаты коммерческих лицензий, а ряду российских вузов отключил РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:18

2022-10-28T10:18

2022-10-28T10:18

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Американский сервис конференцсвязи Zoom продолжает ограничивать работу в РФ, закрывая возможность оплаты коммерческих лицензий, а ряду российских вузов отключил доступ к платным аккаунтам, пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на собеседников среди российских разработчиков сервисов видеоконференцсвязи и источник в отечественном интеграторе.По словам одного из собеседников издания, к его компании обратился "крупный вуз", которому "Zoom отключил лицензию, оплаченную до ноября". Название вуза не раскрывалось, но газета отметила, что по информации портала госзакупок, из крупных образовательных организаций контракт на использование Zoom до конца ноября был заключен только у Российского государственного университета правосудия для его филиала в Казани.Кроме того, с отказом в обслуживании со стороны Zoom столкнулись также Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет, которые проводили на этой платформе научно-практические конференции и различные заседания, рассказал другой собеседник издания из компании-разработчика российских сервисов видеоконференцсвязи.Как напомнил один из экспертов, госкомпании перестали пользоваться платным Zoom еще в 2021 году, когда Zoom Video Communications запретила одному из российских дистрибуторов продавать лицензии для госсектора.Сегодня коммерческие версии Zoom оставались востребованными в России в основном у малого и среднего бизнеса, а также у образовательных учреждений: вузы "по привычке" проплачивали годовые подписки, поэтому до сих пор пользовались иностранным решением, отмечают "Ведомости".

https://ria.ru/20220712/zoom-1801950163.html

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общество, технологии, россия, казань, zoom