https://ria.ru/20221028/zoloft-1827455090.html

Росздравнадзор опроверг слухи о дефиците препарата "Золофт"

Росздравнадзор опроверг слухи о дефиците препарата "Золофт" - РИА Новости, 28.10.2022

Росздравнадзор опроверг слухи о дефиците препарата "Золофт"

Временное отсутствие антидепрессанта "Золофт" в отдельных аптеках связано с ажиотажным спросом, в Росздравнадзор жалоб на его отсутствие не поступало, сообщили... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:21

2022-10-28T12:21

2022-10-28T12:31

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Временное отсутствие антидепрессанта "Золофт" в отдельных аптеках связано с ажиотажным спросом, в Росздравнадзор жалоб на его отсутствие не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.Ранее в пресс-службе отечественного подразделения американского производителя Viatris сообщили РИА Новости, что поставки антидепрессанта "Золофт" в российские аптеки временно приостановлены из-за технических проблем на производстве."Временное отсутствие препарата в отдельных аптеках регионов связано с ажиотажным спросом. В связи с этим Росздравнадзор призывает граждан ответственно относиться к своему здоровью и не злоупотреблять антидепрессантами без соответствующих рекомендаций врача", - говорится в сообщении."Признаков дефицита данного препарата на рынке нет... Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением населения", - говорится в сообщении. В Росздравнадзор жалоб на отсутствие лекарственного средства не поступало, уточнили в ведомстве.В 2022 году в гражданский оборот было введено 958 860 упаковок лекарственного препарата "Золофт", других дженериковых лекарственных препаратов – 1 066 225 упаковок, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220119/antidepressant-1768390792.html

https://ria.ru/20220924/import-1818409175.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, россия