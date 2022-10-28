https://ria.ru/20221028/zoloft-1827455090.html
Росздравнадзор опроверг слухи о дефиците препарата "Золофт"
Росздравнадзор опроверг слухи о дефиците препарата "Золофт" - РИА Новости, 28.10.2022
Росздравнадзор опроверг слухи о дефиците препарата "Золофт"
Временное отсутствие антидепрессанта "Золофт" в отдельных аптеках связано с ажиотажным спросом, в Росздравнадзор жалоб на его отсутствие не поступало, сообщили... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:21
2022-10-28T12:21
2022-10-28T12:31
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Временное отсутствие антидепрессанта "Золофт" в отдельных аптеках связано с ажиотажным спросом, в Росздравнадзор жалоб на его отсутствие не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.Ранее в пресс-службе отечественного подразделения американского производителя Viatris сообщили РИА Новости, что поставки антидепрессанта "Золофт" в российские аптеки временно приостановлены из-за технических проблем на производстве."Временное отсутствие препарата в отдельных аптеках регионов связано с ажиотажным спросом. В связи с этим Росздравнадзор призывает граждан ответственно относиться к своему здоровью и не злоупотреблять антидепрессантами без соответствующих рекомендаций врача", - говорится в сообщении."Признаков дефицита данного препарата на рынке нет... Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением населения", - говорится в сообщении. В Росздравнадзор жалоб на отсутствие лекарственного средства не поступало, уточнили в ведомстве.В 2022 году в гражданский оборот было введено 958 860 упаковок лекарственного препарата "Золофт", других дженериковых лекарственных препаратов – 1 066 225 упаковок, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220119/antidepressant-1768390792.html
https://ria.ru/20220924/import-1818409175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество, Россия
12:21 28.10.2022 (обновлено: 12:31 28.10.2022)
Росздравнадзор опроверг слухи о дефиците препарата "Золофт"
Росздравнадзор связал отсутствие "Золофта" в некоторых аптеках с повышенным спросом
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Временное отсутствие антидепрессанта "Золофт" в отдельных аптеках связано с ажиотажным спросом, в Росздравнадзор жалоб на его отсутствие не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее в пресс-службе отечественного подразделения американского производителя Viatris сообщили РИА Новости, что поставки антидепрессанта "Золофт" в российские аптеки временно приостановлены из-за технических проблем на производстве.
"Временное отсутствие препарата в отдельных аптеках регионов связано с ажиотажным спросом. В связи с этим Росздравнадзор призывает граждан ответственно относиться к своему здоровью и не злоупотреблять антидепрессантами без соответствующих рекомендаций врача", - говорится в сообщении.
"Признаков дефицита данного препарата на рынке нет... Росздравнадзор совместно с Минздравом России
контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением населения", - говорится в сообщении. В Росздравнадзор жалоб на отсутствие лекарственного средства не поступало, уточнили в ведомстве.
В 2022 году в гражданский оборот было введено 958 860 упаковок лекарственного препарата "Золофт", других дженериковых лекарственных препаратов – 1 066 225 упаковок, уточнили в ведомстве.