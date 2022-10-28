https://ria.ru/20221028/zoloft-1827428060.html
В России приостановили поставки антидепрессанта "Золофт"
В России приостановили поставки антидепрессанта "Золофт" - РИА Новости, 28.10.2022
В России приостановили поставки антидепрессанта "Золофт"
Поставки антидепрессанта "Золофт" в российские аптеки временно приостановлены из-за технических проблем на производстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:53
2022-10-28T10:53
2022-10-28T10:53
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Поставки антидепрессанта "Золофт" в российские аптеки временно приостановлены из-за технических проблем на производстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе отечественного подразделения американского производителя Viatris."В связи с техническими проблемами на производственной площадке стороннего производителя готового продукта, временно приостановлены поставки на территорию Российской Федерации лекарственного препарата "Золофт" (МНН (Международное непатентованное наименование - ред.) Сертралин) в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дозировке 100 миллиграмм в фасовке 28 таблеток и в дозировке 50 миллиграмм в фасовках 28 и 14 таблеток", - говорится в сообщении.Уточняется, что причина временной приостановки поставок "не связана с качеством, безопасностью или эффективностью готового продукта"."В настоящее время наша компания находится в процессе оценки продолжительности временной приостановки поставок лекарственного препарата "Золофт", усердно работая над разрешением этой ситуации", - добавили в пресс-службе Viatris.Добавляется, что пациенты, которым назначен лекарственный препарат с МНН Сертралин и приобретающие обычно лекарственный препарат "Золофт", должны проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы оценить возможные варианты замены.
https://ria.ru/20221028/covid-1827394553.html
https://rsport.ria.ru/20221027/mozg-1827337046.html
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здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
В России приостановили поставки антидепрессанта "Золофт"
В России из-за проблем на производстве приостановили поставки антидепрессанта "Золофт"
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Поставки антидепрессанта "Золофт" в российские аптеки временно приостановлены из-за технических проблем на производстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе отечественного подразделения американского производителя Viatris.
"В связи с техническими проблемами на производственной площадке стороннего производителя готового продукта, временно приостановлены поставки на территорию Российской Федерации лекарственного препарата "Золофт" (МНН (Международное непатентованное наименование - ред.) Сертралин) в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дозировке 100 миллиграмм в фасовке 28 таблеток и в дозировке 50 миллиграмм в фасовках 28 и 14 таблеток", - говорится в сообщении.
Уточняется, что причина временной приостановки поставок "не связана с качеством, безопасностью или эффективностью готового продукта".
"В настоящее время наша компания находится в процессе оценки продолжительности временной приостановки поставок лекарственного препарата "Золофт", усердно работая над разрешением этой ситуации", - добавили в пресс-службе Viatris.
Добавляется, что пациенты, которым назначен лекарственный препарат с МНН Сертралин и приобретающие обычно лекарственный препарат "Золофт", должны проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы оценить возможные варианты замены.