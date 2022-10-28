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Россия направила около 10,5 миллионов тонн зерновых в страны Азии и Африки - РИА Новости, 28.10.2022
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Россия направила около 10,5 миллионов тонн зерновых в страны Азии и Африки
Россия направила около 10,5 миллионов тонн зерновых в страны Азии и Африки - РИА Новости, 28.10.2022
Россия направила около 10,5 миллионов тонн зерновых в страны Азии и Африки
РФ направила порядка 10,5 миллиона тонн зерновых, в основном пшеницу, в страны Азии и Африки, готова до конца года поставить на экспорт еще около 30 миллионов... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:17
2022-10-28T10:27
россия
африка
азия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. РФ направила порядка 10,5 миллиона тонн зерновых, в основном пшеницу, в страны Азии и Африки, готова до конца года поставить на экспорт еще около 30 миллионов тонн зерновых, включая пшеницу, и довести этот показатель до 50 миллионов тонн с учетом урожая, заявили в МИД РФ."До конца года готовы поставить на экспорт около 30 миллионов тонн зерновых, включая, прежде всего, пшеницу, и довести этот показатель до 50 миллионов тонн с учетом урожая. Порядка 10,5 миллиона тонн зерновых (77% пшеница) были уже отправлены в страны Азии (62%) и Африки (33%). Контраст, что называется, налицо – пока украинские грузы идут по гуманитарному коридору в Европу и развитые страны, российские поставки направляются нуждающимся в Африке и Азии", - говорится в сообщении на сайте министерства.В МИД РФ подчеркнули, что Россия, в отличие от Украины, является одним из ведущих мировых экспортеров удобрений, без которых под угрозой голода окажутся не только страны-потребители продовольствия, но и страны-производители.
https://ria.ru/20221024/zerno-1826285977.html
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россия, африка, азия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика
Россия, Африка, Азия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экономика
10:17 28.10.2022 (обновлено: 10:27 28.10.2022)
 
Россия направила около 10,5 миллионов тонн зерновых в страны Азии и Африки

МИД: Россия направила около 10,5 миллионов тонн зерновых в страны Азии и Африки

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. РФ направила порядка 10,5 миллиона тонн зерновых, в основном пшеницу, в страны Азии и Африки, готова до конца года поставить на экспорт еще около 30 миллионов тонн зерновых, включая пшеницу, и довести этот показатель до 50 миллионов тонн с учетом урожая, заявили в МИД РФ.
"До конца года готовы поставить на экспорт около 30 миллионов тонн зерновых, включая, прежде всего, пшеницу, и довести этот показатель до 50 миллионов тонн с учетом урожая. Порядка 10,5 миллиона тонн зерновых (77% пшеница) были уже отправлены в страны Азии (62%) и Африки (33%). Контраст, что называется, налицо – пока украинские грузы идут по гуманитарному коридору в Европу и развитые страны, российские поставки направляются нуждающимся в Африке и Азии", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В МИД РФ подчеркнули, что Россия, в отличие от Украины, является одним из ведущих мировых экспортеров удобрений, без которых под угрозой голода окажутся не только страны-потребители продовольствия, но и страны-производители.
Судно OCEAN LION в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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РоссияАфрикаАзияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Экономика
 
 
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