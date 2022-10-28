https://ria.ru/20221028/zerno-1827419586.html

Россия направила около 10,5 миллионов тонн зерновых в страны Азии и Африки

Россия направила около 10,5 миллионов тонн зерновых в страны Азии и Африки - РИА Новости, 28.10.2022

Россия направила около 10,5 миллионов тонн зерновых в страны Азии и Африки

РФ направила порядка 10,5 миллиона тонн зерновых, в основном пшеницу, в страны Азии и Африки, готова до конца года поставить на экспорт еще около 30 миллионов... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:17

2022-10-28T10:17

2022-10-28T10:27

россия

африка

азия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экономика

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. РФ направила порядка 10,5 миллиона тонн зерновых, в основном пшеницу, в страны Азии и Африки, готова до конца года поставить на экспорт еще около 30 миллионов тонн зерновых, включая пшеницу, и довести этот показатель до 50 миллионов тонн с учетом урожая, заявили в МИД РФ."До конца года готовы поставить на экспорт около 30 миллионов тонн зерновых, включая, прежде всего, пшеницу, и довести этот показатель до 50 миллионов тонн с учетом урожая. Порядка 10,5 миллиона тонн зерновых (77% пшеница) были уже отправлены в страны Азии (62%) и Африки (33%). Контраст, что называется, налицо – пока украинские грузы идут по гуманитарному коридору в Европу и развитые страны, российские поставки направляются нуждающимся в Африке и Азии", - говорится в сообщении на сайте министерства.В МИД РФ подчеркнули, что Россия, в отличие от Украины, является одним из ведущих мировых экспортеров удобрений, без которых под угрозой голода окажутся не только страны-потребители продовольствия, но и страны-производители.

https://ria.ru/20221024/zerno-1826285977.html

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африка

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россия, африка, азия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика