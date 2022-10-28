https://ria.ru/20221028/zerno-1827419586.html
Россия направила около 10,5 миллионов тонн зерновых в страны Азии и Африки
Россия направила около 10,5 миллионов тонн зерновых в страны Азии и Африки - РИА Новости, 28.10.2022
Россия направила около 10,5 миллионов тонн зерновых в страны Азии и Африки
РФ направила порядка 10,5 миллиона тонн зерновых, в основном пшеницу, в страны Азии и Африки, готова до конца года поставить на экспорт еще около 30 миллионов... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:17
2022-10-28T10:17
2022-10-28T10:27
россия
африка
азия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817070088_0:154:3053:1871_1920x0_80_0_0_2b00cb9b412b66f13d348a294f41f8ae.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. РФ направила порядка 10,5 миллиона тонн зерновых, в основном пшеницу, в страны Азии и Африки, готова до конца года поставить на экспорт еще около 30 миллионов тонн зерновых, включая пшеницу, и довести этот показатель до 50 миллионов тонн с учетом урожая, заявили в МИД РФ."До конца года готовы поставить на экспорт около 30 миллионов тонн зерновых, включая, прежде всего, пшеницу, и довести этот показатель до 50 миллионов тонн с учетом урожая. Порядка 10,5 миллиона тонн зерновых (77% пшеница) были уже отправлены в страны Азии (62%) и Африки (33%). Контраст, что называется, налицо – пока украинские грузы идут по гуманитарному коридору в Европу и развитые страны, российские поставки направляются нуждающимся в Африке и Азии", - говорится в сообщении на сайте министерства.В МИД РФ подчеркнули, что Россия, в отличие от Украины, является одним из ведущих мировых экспортеров удобрений, без которых под угрозой голода окажутся не только страны-потребители продовольствия, но и страны-производители.
https://ria.ru/20221024/zerno-1826285977.html
россия
африка
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817070088_50:0:2750:2025_1920x0_80_0_0_065000bb88d9de0d4ce8cd5e1fdfa9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, азия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика
Россия, Африка, Азия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экономика
10:17 28.10.2022 (обновлено: 10:27 28.10.2022)
Россия направила около 10,5 миллионов тонн зерновых в страны Азии и Африки
МИД: Россия направила около 10,5 миллионов тонн зерновых в страны Азии и Африки