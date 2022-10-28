https://ria.ru/20221028/zatulin-1827499538.html
Экс-президент Армении раскритиковал запрет на въезд в страну Затулину
Экс-президент Армении раскритиковал запрет на въезд в страну Затулину - РИА Новости, 28.10.2022
Экс-президент Армении раскритиковал запрет на въезд в страну Затулину
Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал постыдным запрет на въезд в республику первого заместителя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:41
2022-10-28T13:41
2022-10-28T13:41
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константин затулин
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ЕРЕВАН, 28 окт - РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал постыдным запрет на въезд в республику первого заместителя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина.Ранее Затулин сообщил, что парламент Армении назвал его въезд в страну нежелательным за высказывания в адрес Армении."С сожалением узнал о постыдном решении о запрете на въезд Константина Затулина в Армению. Это беспрецедентно для истории Армении, когда въезд депутата дружественной страны запрещается. Это вызывает недоумение, поскольку Константин Федорович из тех деятелей, кто всегда был рядом с армянским народом", - говорится в заявлении Кочаряна, размещенном в его Telegram-канале.Ранее аффилированная с премьером Армении Николом Пашиняном газета "Айкакан жаманак" (Армянское время) сообщила, что Затулину запрещен въезд в Армению и он "отныне считается персоной нон грата" в республике. В публикации утверждается, что Затулин в своих публичных интервью "неоднократно обвинял власти Армении в поражении в 44-дневной войне", заявлял, что Пашинян должен покинуть свой пост, утверждал, что армянские власти вбивают клин в армяно-российские отношения.
https://ria.ru/20221026/armeniya-1826793397.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, константин затулин, роберт кочарян, армения, россия, госдума рф
В мире, Константин Затулин, Роберт Кочарян, Армения, Россия, Госдума РФ
Экс-президент Армении раскритиковал запрет на въезд в страну Затулину
Экс-президент Армении Кочарян назвал запрет Затулину на въезд в страну постыдным