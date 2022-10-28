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Экс-президент Армении раскритиковал запрет на въезд в страну Затулину - РИА Новости, 28.10.2022
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Экс-президент Армении раскритиковал запрет на въезд в страну Затулину
Экс-президент Армении раскритиковал запрет на въезд в страну Затулину - РИА Новости, 28.10.2022
Экс-президент Армении раскритиковал запрет на въезд в страну Затулину
Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал постыдным запрет на въезд в республику первого заместителя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:41
2022-10-28T13:41
в мире
константин затулин
роберт кочарян
армения
россия
госдума рф
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ЕРЕВАН, 28 окт - РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал постыдным запрет на въезд в республику первого заместителя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина.Ранее Затулин сообщил, что парламент Армении назвал его въезд в страну нежелательным за высказывания в адрес Армении."С сожалением узнал о постыдном решении о запрете на въезд Константина Затулина в Армению. Это беспрецедентно для истории Армении, когда въезд депутата дружественной страны запрещается. Это вызывает недоумение, поскольку Константин Федорович из тех деятелей, кто всегда был рядом с армянским народом", - говорится в заявлении Кочаряна, размещенном в его Telegram-канале.Ранее аффилированная с премьером Армении Николом Пашиняном газета "Айкакан жаманак" (Армянское время) сообщила, что Затулину запрещен въезд в Армению и он "отныне считается персоной нон грата" в республике. В публикации утверждается, что Затулин в своих публичных интервью "неоднократно обвинял власти Армении в поражении в 44-дневной войне", заявлял, что Пашинян должен покинуть свой пост, утверждал, что армянские власти вбивают клин в армяно-российские отношения.
https://ria.ru/20221026/armeniya-1826793397.html
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в мире, константин затулин, роберт кочарян, армения, россия, госдума рф
В мире, Константин Затулин, Роберт Кочарян, Армения, Россия, Госдума РФ
13:41 28.10.2022
 
Экс-президент Армении раскритиковал запрет на въезд в страну Затулину

Экс-президент Армении Кочарян назвал запрет Затулину на въезд в страну постыдным

© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкЭкс-президент Армении Роберт Кочарян
Экс-президент Армении Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Экс-президент Армении Роберт Кочарян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 окт - РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал постыдным запрет на въезд в республику первого заместителя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина.
Ранее Затулин сообщил, что парламент Армении назвал его въезд в страну нежелательным за высказывания в адрес Армении.
"С сожалением узнал о постыдном решении о запрете на въезд Константина Затулина в Армению. Это беспрецедентно для истории Армении, когда въезд депутата дружественной страны запрещается. Это вызывает недоумение, поскольку Константин Федорович из тех деятелей, кто всегда был рядом с армянским народом", - говорится в заявлении Кочаряна, размещенном в его Telegram-канале.
Ранее аффилированная с премьером Армении Николом Пашиняном газета "Айкакан жаманак" (Армянское время) сообщила, что Затулину запрещен въезд в Армению и он "отныне считается персоной нон грата" в республике. В публикации утверждается, что Затулин в своих публичных интервью "неоднократно обвинял власти Армении в поражении в 44-дневной войне", заявлял, что Пашинян должен покинуть свой пост, утверждал, что армянские власти вбивают клин в армяно-российские отношения.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 01:10
Симоньян заявила, что Армения запретила ей въезд в страну
 
В миреКонстантин ЗатулинРоберт КочарянАрменияРоссияГосдума РФ
 
 
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