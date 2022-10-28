https://ria.ru/20221028/zatulin-1827499538.html

Экс-президент Армении раскритиковал запрет на въезд в страну Затулину

Экс-президент Армении раскритиковал запрет на въезд в страну Затулину - РИА Новости, 28.10.2022

Экс-президент Армении раскритиковал запрет на въезд в страну Затулину

Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал постыдным запрет на въезд в республику первого заместителя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:41

2022-10-28T13:41

2022-10-28T13:41

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ЕРЕВАН, 28 окт - РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал постыдным запрет на въезд в республику первого заместителя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина.Ранее Затулин сообщил, что парламент Армении назвал его въезд в страну нежелательным за высказывания в адрес Армении."С сожалением узнал о постыдном решении о запрете на въезд Константина Затулина в Армению. Это беспрецедентно для истории Армении, когда въезд депутата дружественной страны запрещается. Это вызывает недоумение, поскольку Константин Федорович из тех деятелей, кто всегда был рядом с армянским народом", - говорится в заявлении Кочаряна, размещенном в его Telegram-канале.Ранее аффилированная с премьером Армении Николом Пашиняном газета "Айкакан жаманак" (Армянское время) сообщила, что Затулину запрещен въезд в Армению и он "отныне считается персоной нон грата" в республике. В публикации утверждается, что Затулин в своих публичных интервью "неоднократно обвинял власти Армении в поражении в 44-дневной войне", заявлял, что Пашинян должен покинуть свой пост, утверждал, что армянские власти вбивают клин в армяно-российские отношения.

https://ria.ru/20221026/armeniya-1826793397.html

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Кирилл Волков

в мире, константин затулин, роберт кочарян, армения, россия, госдума рф