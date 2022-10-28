https://ria.ru/20221028/zapret-1827544982.html

Останина: к проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры

Останина: к проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры - РИА Новости, 28.10.2022

Останина: к проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры

Ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ готовятся поправки, включающие зрелищно-массовые мероприятия, театры, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:19

2022-10-28T15:19

2022-10-28T15:19

общество

россия

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ готовятся поправки, включающие зрелищно-массовые мероприятия, театры, заявила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также вводящие штрафы за это. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность."У нас совершенно не охвачена театральная деятельность, и здесь будем думать о зрелищно-массовых мероприятиях, будем думать на эту тему ко второму чтению, поправки мы готовим", - сказала она.

https://ria.ru/20221020/shtrafy-1825529824.html

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общество, россия, госдума рф, вячеслав володин