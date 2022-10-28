https://ria.ru/20221028/zapret-1827544982.html
Останина: к проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры
Останина: к проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры - РИА Новости, 28.10.2022
Останина: к проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры
Ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ готовятся поправки, включающие зрелищно-массовые мероприятия, театры, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:19
2022-10-28T15:19
2022-10-28T15:19
общество
россия
госдума рф
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27217/58/272175862_0:81:1333:831_1920x0_80_0_0_559d22faaeafcfd89bb4d2f0136c14b4.jpg
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ готовятся поправки, включающие зрелищно-массовые мероприятия, театры, заявила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также вводящие штрафы за это. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность."У нас совершенно не охвачена театральная деятельность, и здесь будем думать о зрелищно-массовых мероприятиях, будем думать на эту тему ко второму чтению, поправки мы готовим", - сказала она.
https://ria.ru/20221020/shtrafy-1825529824.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27217/58/272175862_0:0:1333:1001_1920x0_80_0_0_8c474ec517147f9c5f88f20c3e1013cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, вячеслав володин
Общество, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин
Останина: к проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры
Останина: к проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры и мероприятия