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Останина: к проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры - РИА Новости, 28.10.2022
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Останина: к проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры
Останина: к проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры - РИА Новости, 28.10.2022
Останина: к проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры
Ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ готовятся поправки, включающие зрелищно-массовые мероприятия, театры, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:19
2022-10-28T15:19
общество
россия
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ готовятся поправки, включающие зрелищно-массовые мероприятия, театры, заявила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также вводящие штрафы за это. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность."У нас совершенно не охвачена театральная деятельность, и здесь будем думать о зрелищно-массовых мероприятиях, будем думать на эту тему ко второму чтению, поправки мы готовим", - сказала она.
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общество, россия, госдума рф, вячеслав володин
Общество, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин
15:19 28.10.2022
 
Останина: к проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры

Останина: к проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры и мероприятия

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкНина Останина
Нина Останина - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Нина Останина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ готовятся поправки, включающие зрелищно-массовые мероприятия, театры, заявила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также вводящие штрафы за это. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность.
"У нас совершенно не охвачена театральная деятельность, и здесь будем думать о зрелищно-массовых мероприятиях, будем думать на эту тему ко второму чтению, поправки мы готовим", - сказала она.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 23:50
Кадыров: штрафы за пропаганду ЛГБТ в новом законопроекте можно увеличить
 
ОбществоРоссияГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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