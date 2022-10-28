10:43 28.10.2022 (обновлено: 11:56 28.10.2022)
Слуцкий предупредил Запад об угрозе вселенской катастрофы
Слуцкий предупредил, что дальнейшее нагнетание Западом ситуации чревато катастрофой
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Нынешнее нагнетание напряженности со стороны Запада грозит вселенской катастрофой, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в комментарии для Telegram-канала "Специально для RT".
Он напомнил, что сегодня исполняется 60 лет с момента окончания Карибского кризиса — именно 28 октября 1962 года в Нью-Йорке начались советско-американские переговоры, положившие конец 13-дневному балансированию всего мира на грани ядерной войны.
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По мнению Слуцкого, прямых исторических параллелей с сегодняшними событиями проводить не стоит, но урок Карибского кризиса состоит в том, что политические лидеры обязаны находить в себе решимость достичь компромисса ради спасения мира от уничтожения.
"Среди западных политиков сегодня нет фигуры, которую можно было бы сравнить с президентом США Кеннеди, да и Владимир Путин при всем масштабе его личности не готов, как он сам сказал, ассоциировать себя с Хрущевым. <…> Но нынешние руководители в Вашингтоне и Брюсселе должны понимать и отдавать отчет, что дальнейшее нагнетание реально чревато вселенской катастрофой. Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом", — считает депутат.
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Карибским кризисом называют обострение международной обстановки осенью 1962 года. Это была высшая точка холодной войны — тогда мир оказался на грани ядерной катастрофы из-за того, что СССР разместил свои ракетные вооружения на Кубе в ответ на развертывание американских ракет средней дальности в Турции.
Историки полагают, что активная фаза кризиса началась 14 октября, когда американский самолет-разведчик У-2 обнаружил и сфотографировал в кубинской провинции Пинар-дель-Рио стартовые позиции советских ракетных войск. Два дня спустя ЦРУ доложило об этом президенту Кеннеди, а тот с 24 октября объявил военно-морскую блокаду Кубы и привел в боевую готовность вооруженные силы. США готовились к бомбардировкам советских баз на острове и опасались ответного удара по американским городам.
В те же дни между Москвой и Вашингтоном шли напряженные переговоры по закрытому каналу. В результате стороны достигли компромисса: советское правительство согласилось вывести ракеты с Кубы, а Вашингтон заверил в территориальной неприкосновенности республики и невмешательстве в ее внутренние дела. Кроме того, американские ракеты вывели из Турции и Италии.
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