https://ria.ru/20221028/zapad-1827425769.html

Слуцкий предупредил Запад об угрозе вселенской катастрофы

Слуцкий предупредил Запад об угрозе вселенской катастрофы - РИА Новости, 28.10.2022

Слуцкий предупредил Запад об угрозе вселенской катастрофы

Нынешнее нагнетание напряженности со стороны Запада грозит вселенской катастрофой, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в комментарии для Telegram-канала... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:43

2022-10-28T10:43

2022-10-28T11:56

в мире

леонид слуцкий (политик)

сша

ссср

россия

карибский кризис

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Нынешнее нагнетание напряженности со стороны Запада грозит вселенской катастрофой, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в комментарии для Telegram-канала "Специально для RT".Он напомнил, что сегодня исполняется 60 лет с момента окончания Карибского кризиса — именно 28 октября 1962 года в Нью-Йорке начались советско-американские переговоры, положившие конец 13-дневному балансированию всего мира на грани ядерной войны.По мнению Слуцкого, прямых исторических параллелей с сегодняшними событиями проводить не стоит, но урок Карибского кризиса состоит в том, что политические лидеры обязаны находить в себе решимость достичь компромисса ради спасения мира от уничтожения."Среди западных политиков сегодня нет фигуры, которую можно было бы сравнить с президентом США Кеннеди, да и Владимир Путин при всем масштабе его личности не готов, как он сам сказал, ассоциировать себя с Хрущевым. <…> Но нынешние руководители в Вашингтоне и Брюсселе должны понимать и отдавать отчет, что дальнейшее нагнетание реально чревато вселенской катастрофой. Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом", — считает депутат.Карибским кризисом называют обострение международной обстановки осенью 1962 года. Это была высшая точка холодной войны — тогда мир оказался на грани ядерной катастрофы из-за того, что СССР разместил свои ракетные вооружения на Кубе в ответ на развертывание американских ракет средней дальности в Турции. Историки полагают, что активная фаза кризиса началась 14 октября, когда американский самолет-разведчик У-2 обнаружил и сфотографировал в кубинской провинции Пинар-дель-Рио стартовые позиции советских ракетных войск. Два дня спустя ЦРУ доложило об этом президенту Кеннеди, а тот с 24 октября объявил военно-морскую блокаду Кубы и привел в боевую готовность вооруженные силы. США готовились к бомбардировкам советских баз на острове и опасались ответного удара по американским городам.В те же дни между Москвой и Вашингтоном шли напряженные переговоры по закрытому каналу. В результате стороны достигли компромисса: советское правительство согласилось вывести ракеты с Кубы, а Вашингтон заверил в территориальной неприкосновенности республики и невмешательстве в ее внутренние дела. Кроме того, американские ракеты вывели из Турции и Италии.

https://ria.ru/20220923/krizis-1818955919.html

https://ria.ru/20221027/putin-1827312357.html

https://ria.ru/20221018/zapad-1824695086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, леонид слуцкий (политик), сша, ссср, россия, карибский кризис