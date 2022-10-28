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Госдума планирует принять обновленный закон о гражданстве до конца года - РИА Новости, 28.10.2022
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Госдума планирует принять обновленный закон о гражданстве до конца года
Госдума планирует принять обновленный закон о гражданстве до конца года - РИА Новости, 28.10.2022
Госдума планирует принять обновленный закон о гражданстве до конца года
Госдума планирует принять обновленный закон о гражданстве до конца года, профильный комитет Думы по делам СНГ до конца ноября обсудит подготовленные поправки,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:39
2022-10-28T12:39
россия
госдума рф
снг
леонид калашников
владимир путин
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САМАРКАНД, 28 окт - РИА Новости. Госдума планирует принять обновленный закон о гражданстве до конца года, профильный комитет Думы по делам СНГ до конца ноября обсудит подготовленные поправки, заявил журналистам глава комитета Леонид Калашников."Я проводил на прошлой неделе совещание с администрацией президента, с представителями экспертного сообщества, мы договорились, что все они (поправки) будут отработаны до конца ноября... До конца года мы его (закон) примем", - ответил политик, отвечая на соответствующий вопрос.Калашников добавил, что ко второму чтению документа поступило порядка 60 поправок. В частности, сам политик подготовил поправку, позволяющую принимать решения по детям с согласия двух родителей, а не одного, как устанавливается в данное время.В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект о гражданстве РФ, внесённый в палату президентом Владимиром Путиным.Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
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россия, госдума рф, снг, леонид калашников, владимир путин
Россия, Госдума РФ, СНГ, Леонид Калашников, Владимир Путин
12:39 28.10.2022
 
Госдума планирует принять обновленный закон о гражданстве до конца года

Депутат Калашников: ГД планирует принять обновленный закон о гражданстве до конца года

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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САМАРКАНД, 28 окт - РИА Новости. Госдума планирует принять обновленный закон о гражданстве до конца года, профильный комитет Думы по делам СНГ до конца ноября обсудит подготовленные поправки, заявил журналистам глава комитета Леонид Калашников.
"Я проводил на прошлой неделе совещание с администрацией президента, с представителями экспертного сообщества, мы договорились, что все они (поправки) будут отработаны до конца ноября... До конца года мы его (закон) примем", - ответил политик, отвечая на соответствующий вопрос.
Калашников добавил, что ко второму чтению документа поступило порядка 60 поправок. В частности, сам политик подготовил поправку, позволяющую принимать решения по детям с согласия двух родителей, а не одного, как устанавливается в данное время.
В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект о гражданстве РФ, внесённый в палату президентом Владимиром Путиным.
Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
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РоссияГосдума РФСНГЛеонид КалашниковВладимир Путин
 
 
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