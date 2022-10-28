https://ria.ru/20221028/zakon-1827463874.html

Госдума планирует принять обновленный закон о гражданстве до конца года

Госдума планирует принять обновленный закон о гражданстве до конца года - РИА Новости, 28.10.2022

Госдума планирует принять обновленный закон о гражданстве до конца года

Госдума планирует принять обновленный закон о гражданстве до конца года, профильный комитет Думы по делам СНГ до конца ноября обсудит подготовленные поправки,... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:39

2022-10-28T12:39

2022-10-28T12:39

россия

госдума рф

снг

леонид калашников

владимир путин

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САМАРКАНД, 28 окт - РИА Новости. Госдума планирует принять обновленный закон о гражданстве до конца года, профильный комитет Думы по делам СНГ до конца ноября обсудит подготовленные поправки, заявил журналистам глава комитета Леонид Калашников."Я проводил на прошлой неделе совещание с администрацией президента, с представителями экспертного сообщества, мы договорились, что все они (поправки) будут отработаны до конца ноября... До конца года мы его (закон) примем", - ответил политик, отвечая на соответствующий вопрос.Калашников добавил, что ко второму чтению документа поступило порядка 60 поправок. В частности, сам политик подготовил поправку, позволяющую принимать решения по детям с согласия двух родителей, а не одного, как устанавливается в данное время.В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект о гражданстве РФ, внесённый в палату президентом Владимиром Путиным.Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20221021/pasport-1825774138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, снг, леонид калашников, владимир путин