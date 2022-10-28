Рейтинг@Mail.ru
Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/yaroshenko-1827434960.html
Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты
Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты - РИА Новости, 28.10.2022
Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин своим указом включил летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты России. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:16
2022-10-28T11:33
россия
общественная палата рф
владимир путин
константин ярошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786172936_0:161:3007:1852_1920x0_80_0_0_00aeb81cd97801b34c4e3e8cbfb1f464.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом включил летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты России.Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. №32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" постановляю... Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Константина Ярошенко - правозащитника, общественного деятеля", - говорится в указе.Документ вступает в силу с 28 октября.Российский летчик Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце апреля Ярошенко обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал 9-летний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
https://ria.ru/20220728/obmen-1805468686.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786172936_45:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_672bcc381bc20d552f86de1095c4dfa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общественная палата рф, владимир путин, константин ярошенко
Россия, Общественная палата РФ, Владимир Путин, Константин Ярошенко
11:16 28.10.2022 (обновлено: 11:33 28.10.2022)
 
Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты

Путин своим указом включил летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом включил летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты России.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. №32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" постановляю... Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Константина Ярошенко - правозащитника, общественного деятеля", - говорится в указе.
Документ вступает в силу с 28 октября.
Российский летчик Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце апреля Ярошенко обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал 9-летний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
Виктор Бут / Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 00:50
Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США
 
РоссияОбщественная палата РФВладимир ПутинКонстантин Ярошенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала