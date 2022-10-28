https://ria.ru/20221028/yaroshenko-1827434960.html
Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты
Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты - РИА Новости, 28.10.2022
Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин своим указом включил летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты России. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:16
2022-10-28T11:16
2022-10-28T11:33
россия
общественная палата рф
владимир путин
константин ярошенко
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом включил летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты России.Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. №32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" постановляю... Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Константина Ярошенко - правозащитника, общественного деятеля", - говорится в указе.Документ вступает в силу с 28 октября.Российский летчик Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце апреля Ярошенко обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал 9-летний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
https://ria.ru/20220728/obmen-1805468686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общественная палата рф, владимир путин, константин ярошенко
Россия, Общественная палата РФ, Владимир Путин, Константин Ярошенко
11:16 28.10.2022 (обновлено: 11:33 28.10.2022)
Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты
Путин своим указом включил летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты