https://ria.ru/20221028/yaroshenko-1827434960.html

Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты

Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты - РИА Новости, 28.10.2022

Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин своим указом включил летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты России. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:16

2022-10-28T11:16

2022-10-28T11:33

россия

общественная палата рф

владимир путин

константин ярошенко

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом включил летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты России.Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. №32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" постановляю... Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Константина Ярошенко - правозащитника, общественного деятеля", - говорится в указе.Документ вступает в силу с 28 октября.Российский летчик Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце апреля Ярошенко обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал 9-летний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.

https://ria.ru/20220728/obmen-1805468686.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общественная палата рф, владимир путин, константин ярошенко