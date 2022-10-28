https://ria.ru/20221028/vykhodnye-1827405534.html
Россиян ждут длинные выходные из-за Дня народного единства
Россиян ждут длинные выходные из-за Дня народного единства - РИА Новости, 28.10.2022
Россиян ждут длинные выходные из-за Дня народного единства
Следующая рабочая неделя в России будет на один день короче из-за государственного праздника — Дня народного единства, сообщила РИА Новости юрист HeadHunter,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T08:24
2022-10-28T08:24
2022-10-28T09:08
россия
общество
татьяна нечаева
headhunter
день народного единства
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Следующая рабочая неделя в России будет на один день короче из-за государственного праздника — Дня народного единства, сообщила РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева."Первая рабочая неделя (ноября. — Прим. ред.) для тех, кто работает на пятидневке, короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на пятницу. Поэтому с 1 по 3 ноября рабочие дни, при этом четверг, 3 ноября, — предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час", — рассказала собеседница агентства.Она также напомнила, что, несмотря на нерабочие праздничные дни, зарплату работникам, получающим оклад, снижать нельзя. Сдельщикам и работникам на почасовой оплате, которые не трудились 4 ноября, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение.Привлечь сотрудника к работе в выходной и праздничный день в большинстве случаев можно только с его согласия, кроме ситуаций, когда речь идет о предотвращении аварий и катастроф. За это работник может по своему желанию получить оплату в двойном размере либо в одинарном плюс дополнительный выходной.При работе по сменному графику действуют иные правила, потому что у таких работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Для таких сотрудников работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если эти дни считаются рабочими по их графику. Но смены в нерабочие праздничные дни должны оплачиваться в двойном размере.За неисполнение требований по оплате нерабочих праздничных дней работодателю грозит штраф.
https://ria.ru/20221010/noyabr-1822919975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, татьяна нечаева, headhunter, день народного единства
Россия, Общество, Татьяна Нечаева, HeadHunter, День народного единства
08:24 28.10.2022 (обновлено: 09:08 28.10.2022)
Россиян ждут длинные выходные из-за Дня народного единства
Эксперт по трудовому праву: накануне праздника 4 ноября рабочий день сокращается на час
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Следующая рабочая неделя в России будет на один день короче из-за государственного праздника — Дня народного единства, сообщила РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
"Первая рабочая неделя (ноября. — Прим. ред.) для тех, кто работает на пятидневке, короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на пятницу. Поэтому с 1 по 3 ноября рабочие дни, при этом четверг, 3 ноября, — предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час", — рассказала собеседница агентства.
Она также напомнила, что, несмотря на нерабочие праздничные дни, зарплату работникам, получающим оклад, снижать нельзя. Сдельщикам и работникам на почасовой оплате, которые не трудились 4 ноября, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение.
Привлечь сотрудника к работе в выходной и праздничный день в большинстве случаев можно только с его согласия, кроме ситуаций, когда речь идет о предотвращении аварий и катастроф. За это работник может по своему желанию получить оплату в двойном размере либо в одинарном плюс дополнительный выходной.
При работе по сменному графику действуют иные правила, потому что у таких работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Для таких сотрудников работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если эти дни считаются рабочими по их графику. Но смены в нерабочие праздничные дни должны оплачиваться в двойном размере.
За неисполнение требований по оплате нерабочих праздничных дней работодателю грозит штраф.