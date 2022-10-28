Рейтинг@Mail.ru
Песков подтвердил встречу лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/vstrecha-1827684527.html
Песков подтвердил встречу лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября
Песков подтвердил встречу лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября - РИА Новости, 28.10.2022
Песков подтвердил встречу лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости проведение трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T23:01
2022-10-28T23:06
россия
армения
азербайджан
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_f3f22e9c9115c4872b98808bfc795301.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости проведение трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября."Да, могу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить проведение такого саммита 31 октября.
https://ria.ru/20221021/biznes-1825780724.html
россия
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_082f23f81dfea398cb59fe25eb7d1f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, азербайджан, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Россия, Армения, Азербайджан, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
23:01 28.10.2022 (обновлено: 23:06 28.10.2022)
 
Песков подтвердил встречу лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября

Песков подтвердил трехстороннюю встречу лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости проведение трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября.
"Да, могу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить проведение такого саммита 31 октября.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 18:35
Армения может занять освободившиеся ниши на рынке России, заявил Решетников
 
РоссияАрменияАзербайджанДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала