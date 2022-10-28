https://ria.ru/20221028/vstrecha-1827684527.html

Песков подтвердил встречу лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября

Песков подтвердил встречу лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября - РИА Новости, 28.10.2022

Песков подтвердил встречу лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости проведение трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T23:01

2022-10-28T23:01

2022-10-28T23:06

россия

армения

азербайджан

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости проведение трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября."Да, могу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить проведение такого саммита 31 октября.

https://ria.ru/20221021/biznes-1825780724.html

россия

армения

азербайджан

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, армения, азербайджан, дмитрий песков (спецпредставитель президента)