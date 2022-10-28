https://ria.ru/20221028/vstrecha-1827684527.html
Песков подтвердил встречу лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября
Песков подтвердил встречу лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября - РИА Новости, 28.10.2022
Песков подтвердил встречу лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости проведение трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T23:01
2022-10-28T23:01
2022-10-28T23:06
россия
армения
азербайджан
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости проведение трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября."Да, могу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить проведение такого саммита 31 октября.
https://ria.ru/20221021/biznes-1825780724.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, азербайджан, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Россия, Армения, Азербайджан, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
23:01 28.10.2022 (обновлено: 23:06 28.10.2022)
Песков подтвердил встречу лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября
Песков подтвердил трехстороннюю встречу лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября