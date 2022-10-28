https://ria.ru/20221028/vremya-1827427940.html
Запорожская область не будет переходить на зимнее время
Запорожская область не будет переходить на зимнее время - РИА Новости, 28.10.2022
Запорожская область не будет переходить на зимнее время
Перехода на зимнее время в Запорожской области как части Российской Федерации не будет, сообщили власти региона. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:53
2022-10-28T10:53
2022-10-28T10:53
россия
запорожская область
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Перехода на зимнее время в Запорожской области как части Российской Федерации не будет, сообщили власти региона."В Запорожской области остается прежнее время. Перевода стрелок часов в 2022 году не будет", - сообщается в Telegram-канале администрации области.Глава Энергодара Александр Волга записал видеообращение на эту тему, где напомнил, что город и весь регион как часть России живут по московскому времени и стрелки не переводят."Киевский режим пытается убедить вас, что Энергодар и Запорожская область переходят на зимнее время. Это кривотолки, которые я прошу игнорировать", - сказал в обращении Волга.
https://ria.ru/20221027/zaporozhe-1827169969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, энергодар
Россия, Запорожская область, Энергодар
Запорожская область не будет переходить на зимнее время
Власти Запорожской области напомнили, что регион не будет переходить на зимнее время