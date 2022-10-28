https://ria.ru/20221028/vremya-1827427940.html

Запорожская область не будет переходить на зимнее время

Запорожская область не будет переходить на зимнее время - РИА Новости, 28.10.2022

Запорожская область не будет переходить на зимнее время

Перехода на зимнее время в Запорожской области как части Российской Федерации не будет, сообщили власти региона. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:53

2022-10-28T10:53

2022-10-28T10:53

россия

запорожская область

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Перехода на зимнее время в Запорожской области как части Российской Федерации не будет, сообщили власти региона."В Запорожской области остается прежнее время. Перевода стрелок часов в 2022 году не будет", - сообщается в Telegram-канале администрации области.Глава Энергодара Александр Волга записал видеообращение на эту тему, где напомнил, что город и весь регион как часть России живут по московскому времени и стрелки не переводят."Киевский режим пытается убедить вас, что Энергодар и Запорожская область переходят на зимнее время. Это кривотолки, которые я прошу игнорировать", - сказал в обращении Волга.

https://ria.ru/20221027/zaporozhe-1827169969.html

россия

запорожская область

энергодар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, запорожская область, энергодар