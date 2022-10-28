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ЦБ пока не может поднять лимит на вывоз наличной валюты, заявила Набиуллина
ЦБ пока не может поднять лимит на вывоз наличной валюты, заявила Набиуллина - РИА Новости, 28.10.2022
ЦБ пока не может поднять лимит на вывоз наличной валюты, заявила Набиуллина
ЦБ РФ пока не имеет возможности увеличить для граждан лимит на вывоз из России наличной валюты сверх 10 тысяч долларов, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:40
2022-10-28T15:40
2022-10-28T15:40
эльвира набиуллина
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ЦБ РФ пока не имеет возможности увеличить для граждан лимит на вывоз из России наличной валюты сверх 10 тысяч долларов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Ранее в октябре ЦБ РФ получил право выдавать разрешения на вывоз из РФ более 10 тысяч долларов наличными. Выдача таких разрешений осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены советом директоров регулятора."Что касается наших полномочий по указу выдавать разрешение на вывоз иностранной валюты больше 10 тысяч. Да, такие полномочия у нас появились, но пока возможность увеличить лимиты вывоза наличной валюты для граждан у нас нет", - сообщила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике."Потому что доступ к наличной валюте у нас ограничен, безналичные поступают более активно, как оплата по нашим экспортным товарам. Дальше будем смотреть по ситуации", - пояснила она.
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эльвира набиуллина, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Эльвира Набиуллина, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ пока не может поднять лимит на вывоз наличной валюты, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ не может поднять лимит на вывоз наличной валюты сверх десяти тысяч долларов