https://ria.ru/20221028/uzbekistan-1827502854.html

В Узбекистане подсчитали, сколько россиян посетили республику с начала года

В Узбекистане подсчитали, сколько россиян посетили республику с начала года - РИА Новости, 28.10.2022

В Узбекистане подсчитали, сколько россиян посетили республику с начала года

В Узбекистан в январе-сентябре этого года въехали больше 318 тысяч россиян, сообщили в главном управлении миграции и оформления гражданства МВД страны. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:36

2022-10-28T14:36

2022-10-28T14:37

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ТАШКЕНТ, 28 окт — РИА Новости. В Узбекистан в январе-сентябре этого года въехали больше 318 тысяч россиян, сообщили в главном управлении миграции и оформления гражданства МВД страны."Всего за девять месяцев 2022 года въехало 318 156 граждан Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.По данным МВД, наибольший приток россиян в республику отмечался в июле-сентябре — 189 тысяч гостей.Ранее госкомстат Узбекистана информировал, что число туристов из РФ в январе-сентябре выросло в 2,1 раза по сравнению с 2021 годом — до 395,1 тысячи человек.В начале октября опрошенные РИА Новости в Ташкенте местные риелторы отмечали, что цены на аренду жилья в столице Узбекистана за последние два месяца поднялись в два раза из-за наплыва иностранных граждан. В частности, стоимость однокомнатных и двухкомнатных квартир подскочила с 300-450 долларов до 600-1500.

https://ria.ru/20221028/putevki-1827420545.html

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Ольга Кабанова

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