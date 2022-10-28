https://ria.ru/20221028/uss-1827523275.html

Уголовное дело в России должно вытащить сына Усса из Италии, заявил адвокат

Уголовное дело в России должно вытащить сына Усса из Италии, заявил адвокат - РИА Новости, 28.10.2022

Уголовное дело в России должно вытащить сына Усса из Италии, заявил адвокат

Возбужденное в России уголовное дело в отношении сына губернатора Красноярского края Артема Усса призвано вытащить его из Италии, но все зависит от местного... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:29

2022-10-28T14:29

2022-10-28T14:29

владимир жеребенков

александр коршунов

россия

италия

сша

объединенная двигателестроительная корпорация

происшествия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Возбужденное в России уголовное дело в отношении сына губернатора Красноярского края Артема Усса призвано вытащить его из Италии, но все зависит от местного судьи, объяснил РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков на правах эксперта.В России уголовное дело в отношении Усса-младшего касается особо крупном отмывании денег организованной группой, Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Параллельно Штаты предъявили ему обвинение по аналогичной статье, а также в уклонении от санкций."Проще всего его вытаскивать из Италии через возбуждение уголовного дела. Тут уже на усмотрение суда, кому он будет экстрадирован - России или США. Судья будет смотреть, в какой стране Уссу предъявлено более тяжкое обвинение и доказана вина. Я скептически настроен, и, так как дело (возбужденное в США) политически ангажировано, то, скорее его, могут выдать американцам", - сказал Жеребенков.Похожая ситуация развернулась три года назад с топ-менеджером "Объединенной двигателестроительной корпорации" Александром Коршуновым, задержанным в Италии по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже.В России вслед за США объявили Коршунова в международный розыск, и в итоге после долгих разбирательств в судах его вернули в Россию как арестанта. О его дальнейшей судьбе не сообщалось. Остается ли он сотрудником ОДК, неясно: на сайте корпорации в разделе "Менеджмент" указан только генеральный директор.Усса-младшего задержали 17 октября в аэропорту Милана по запросу США. По заявлению американского Минюста, вместе с четырьмя другими россиянами Усс обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег.Виновным он себя не считает, а в Кремле отмечали, что российские дипломаты "безусловно будут принимать участие в защите [его] интересов". Усс-старший, губернатор Красноярского края, назвал предъявленные обвинения политическими.По закону, Штаты обязаны предоставить итальянскому правосудию материалы уголовного дела в течение полутора месяцев. По практике, с момента ареста до экстрадиции процесс может растянуться на шесть-семь месяцев.Сейчас Усс в тюрьме. Как заявлял РИА Новости его адвокат Виничио Нардо, Усс не дал согласие на экстрадицию в США (это обязательная процедура), а его защита намерена добиваться его перевода под домашний арест.

https://ria.ru/20221020/uss-1825346027.html

https://ria.ru/20221020/uss-1825371902.html

https://ria.ru/20221028/arest-1827453378.html

россия

италия

сша

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владимир жеребенков, александр коршунов, россия, италия, сша, объединенная двигателестроительная корпорация, происшествия