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Пушилин заявил об успехах практически по всей линии соприкосновения в ДНР
Пушилин заявил об успехах практически по всей линии соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 28.10.2022
Пушилин заявил об успехах практически по всей линии соприкосновения в ДНР
Российским войскам удалось добиться успехов практически по всей линии фронта в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:20
2022-10-28T14:20
2022-10-28T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
общество
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российским войскам удалось добиться успехов практически по всей линии фронта в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, дома. Занимаются какие-то позиции, занимаются лесопосадки — выбивается оттуда противник", — сказал он.По его словам, это касается Марьинского, Авдеевского, Артемовского, Горловского и Угледарского направлений.Он также добавил, что накануне ВСУ организовали наступление на Краснолиманском направлении."Буквально накануне была попытка БТГ противника прорваться в направлении населенного пункта Червонопоповка, но противник был остановлен", — сообщил Пушилин.Помимо живой силы врага, войскам удалось также уничтожить три танка, четыре бронированные машины и четыре пикапа.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221026/situatsiya-1827063769.html
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, общество
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Общество
14:20 28.10.2022 (обновлено: 15:20 28.10.2022)
Пушилин заявил об успехах практически по всей линии соприкосновения в ДНР
Врио главы ДНР Пушилин: есть успехи практически по всей линии соприкосновения в республике
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Российским войскам удалось добиться успехов практически по всей линии фронта в ДНР, заявил
врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, дома. Занимаются какие-то позиции, занимаются лесопосадки — выбивается оттуда противник", — сказал он.
По его словам, это касается Марьинского, Авдеевского, Артемовского, Горловского и Угледарского направлений.
Он также добавил, что накануне ВСУ организовали наступление на Краснолиманском направлении.
"Буквально накануне была попытка БТГ противника прорваться в направлении населенного пункта Червонопоповка, но противник был остановлен", — сообщил Пушилин.
Помимо живой силы врага, войскам удалось также уничтожить три танка, четыре бронированные машины и четыре пикапа.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.