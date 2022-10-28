https://ria.ru/20221028/uspekh-1827519957.html

Пушилин заявил об успехах практически по всей линии соприкосновения в ДНР

Пушилин заявил об успехах практически по всей линии соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 28.10.2022

Пушилин заявил об успехах практически по всей линии соприкосновения в ДНР

Российским войскам удалось добиться успехов практически по всей линии фронта в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:20

2022-10-28T14:20

2022-10-28T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

общество

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российским войскам удалось добиться успехов практически по всей линии фронта в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, дома. Занимаются какие-то позиции, занимаются лесопосадки — выбивается оттуда противник", — сказал он.По его словам, это касается Марьинского, Авдеевского, Артемовского, Горловского и Угледарского направлений.Он также добавил, что накануне ВСУ организовали наступление на Краснолиманском направлении."Буквально накануне была попытка БТГ противника прорваться в направлении населенного пункта Червонопоповка, но противник был остановлен", — сообщил Пушилин.Помимо живой силы врага, войскам удалось также уничтожить три танка, четыре бронированные машины и четыре пикапа.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221026/situatsiya-1827063769.html

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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, общество