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На восстановление городов ЛНР и ДНР потребуется 223 миллиарда рублей

На восстановление городов ЛНР и ДНР потребуется 223 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.10.2022

На восстановление городов ЛНР и ДНР потребуется 223 миллиарда рублей

Свыше 223 миллиардов рублей потребуется на восстановление городов Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщила пресс-служба Следственного комитета России в РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:57

2022-10-28T12:57

2022-10-28T12:57

специальная военная операция на украине

александр бастрыкин

россия

луганская народная республика

мариуполь

следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Свыше 223 миллиардов рублей потребуется на восстановление городов Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщила пресс-служба Следственного комитета России в пятницу.К настоящему моменту помимо Мариуполя, Рубежного, Северодонецка, Счастья, Кировска, Стаханова и Красного Луча российские следователи полностью обследовали станицы Луганской Станичного-Луганского района и города Алчевска."Это свыше 500 соцобъектов, объектов гражданской инфраструктуры и почти 10 тысяч многоквартирных жилых домов и домов частного жилого сектора. Согласно выводам завершенных к настоящему времени экспертиз, суммарная стоимость восстановительных работ уже составляет более 223 миллиардов рублей", - сказали в ведомстве.В СК РФ подчеркнули, что российские следователи продолжат устанавливать размер причиненного ущерба.Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что на восстановление Мариуполя в ДНР, Рубежного и Северодонецка в ЛНР потребуется более 222,5 миллиарда рублей. Таким образом, сумма выросла еще на 500 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221028/boevik-1827450187.html

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александр бастрыкин, россия, луганская народная республика, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика