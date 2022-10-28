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В ЕС допускают поражение Украины, заявил премьер Польши - РИА Новости, 28.10.2022
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В ЕС допускают поражение Украины, заявил премьер Польши
В ЕС допускают поражение Украины, заявил премьер Польши - РИА Новости, 28.10.2022
В ЕС допускают поражение Украины, заявил премьер Польши
Некоторые главы стран Евросоюза допускают, что конфликт на Украине завершится поражением Киева, цитирует премьера Польши Матеуша Моравецкого Rzeczpospolita. "У... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:35
2022-10-28T16:58
в мире
матеуш моравецкий
владимир путин
украина
польша
евросоюз
россия
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Некоторые главы стран Евросоюза допускают, что конфликт на Украине завершится поражением Киева, цитирует премьера Польши Матеуша Моравецкого Rzeczpospolita. "У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все оставалось по-старому. Допуская, что конфликт можно закончить в том числе и поражением Украины", — заявил политик. Он добавил, что не хочет называть имена тех, кто так считает, но тенденция заметна. Кроме того, премьер Польши раскритиковал ФРГ за недостаточно активную помощь Киеву. "Германия как самая богатая страна в Европе и один из крупнейших экспортеров оружия в мире могла бы сделать гораздо больше для защиты ценностей Европы", — резюмировал Моравецкий.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, матеуш моравецкий, владимир путин, украина, польша, евросоюз, россия
В мире, Матеуш Моравецкий, Владимир Путин, Украина, Польша, Евросоюз, Россия
15:35 28.10.2022 (обновлено: 16:58 28.10.2022)
 
В ЕС допускают поражение Украины, заявил премьер Польши

Премьер Польши Моравецкий: некоторые лидеры ЕС допускают поражение Украины

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Некоторые главы стран Евросоюза допускают, что конфликт на Украине завершится поражением Киева, цитирует премьера Польши Матеуша Моравецкого Rzeczpospolita.

"У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все оставалось по-старому. Допуская, что конфликт можно закончить в том числе и поражением Украины", — заявил политик.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Он добавил, что не хочет называть имена тех, кто так считает, но тенденция заметна.

Кроме того, премьер Польши раскритиковал ФРГ за недостаточно активную помощь Киеву.

"Германия как самая богатая страна в Европе и один из крупнейших экспортеров оружия в мире могла бы сделать гораздо больше для защиты ценностей Европы", — резюмировал Моравецкий.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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В миреМатеуш МоравецкийВладимир ПутинУкраинаПольшаЕвросоюзРоссия
 
 
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