15:35 28.10.2022 (обновлено: 16:58 28.10.2022)
В ЕС допускают поражение Украины, заявил премьер Польши
Премьер Польши Моравецкий: некоторые лидеры ЕС допускают поражение Украины
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Некоторые главы стран Евросоюза допускают, что конфликт на Украине завершится поражением Киева, цитирует премьера Польши Матеуша Моравецкого Rzeczpospolita.
"У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все оставалось по-старому. Допуская, что конфликт можно закончить в том числе и поражением Украины", — заявил политик.
"У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все оставалось по-старому. Допуская, что конфликт можно закончить в том числе и поражением Украины", — заявил политик.
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Он добавил, что не хочет называть имена тех, кто так считает, но тенденция заметна.
Кроме того, премьер Польши раскритиковал ФРГ за недостаточно активную помощь Киеву.
"Германия как самая богатая страна в Европе и один из крупнейших экспортеров оружия в мире могла бы сделать гораздо больше для защиты ценностей Европы", — резюмировал Моравецкий.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Кроме того, премьер Польши раскритиковал ФРГ за недостаточно активную помощь Киеву.
"Германия как самая богатая страна в Европе и один из крупнейших экспортеров оружия в мире могла бы сделать гораздо больше для защиты ценностей Европы", — резюмировал Моравецкий.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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