14:51 28.10.2022 (обновлено: 16:08 28.10.2022)
WT раскрыла, что подорвало решимость США помогать Киеву
WT: экономический кризис подорвал решимость США поддерживать Украину
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Экономический кризис в США может положить конец единству американских партий в вопросе помощи Украине, пишет The Washington Times.
"По мере того как цена американской помощи Киеву растет, а экономика Штатов балансирует на грани рецессии, в когда-то прочной двухпартийной поддержке киевского режима стали появляться трещины", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, первым признаком глубокого раскола стало письмо 30 конгрессменов-демократов, которые призвали президента США Джо Байдена к переговорам с Москвой ради прекращения конфликта.
"Некоторые из республиканцев также заявили о прекращении финансирования Киева в случае их победы на выборах", — указывается в статье.
По словам автора статьи Гая Тейлора, противоречивые настроения в США легко могут распространиться и на ЕС.
"Европейцы опасаются, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах Вашингтон сократит помощь Киеву, а это, в свою очередь, может подорвать способность европейского континента поддерживать Украину", — отмечают в издании.
В целом политические разногласия в США свидетельствуют о том, что безоговорочная поддержка Киева теперь под большим вопросом, добавляет обозреватель.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.