https://ria.ru/20221028/ukraina-1827532319.html

WT раскрыла, что подорвало решимость США помогать Киеву

WT раскрыла, что подорвало решимость США помогать Киеву - РИА Новости, 28.10.2022

WT раскрыла, что подорвало решимость США помогать Киеву

Экономический кризис в США может положить конец единству американских партий в вопросе помощи Украине, пишет The Washington Times. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:51

2022-10-28T14:51

2022-10-28T16:08

в мире

джо байден

киев

сша

украина

евросоюз

нато

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Экономический кризис в США может положить конец единству американских партий в вопросе помощи Украине, пишет The Washington Times.Как отмечает издание, первым признаком глубокого раскола стало письмо 30 конгрессменов-демократов, которые призвали президента США Джо Байдена к переговорам с Москвой ради прекращения конфликта."Некоторые из республиканцев также заявили о прекращении финансирования Киева в случае их победы на выборах", — указывается в статье.По словам автора статьи Гая Тейлора, противоречивые настроения в США легко могут распространиться и на ЕС."Европейцы опасаются, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах Вашингтон сократит помощь Киеву, а это, в свою очередь, может подорвать способность европейского континента поддерживать Украину", — отмечают в издании.В целом политические разногласия в США свидетельствуют о том, что безоговорочная поддержка Киева теперь под большим вопросом, добавляет обозреватель.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221028/ukraina-1827410310.html

https://ria.ru/20221028/putin-1827445473.html

киев

сша

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, киев, сша, украина, евросоюз, нато