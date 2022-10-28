12:46 28.10.2022 (обновлено: 12:52 28.10.2022)
Медведев предложил Украине путь к стабильности энергоснабжения
Медведев предложил Украине признать требования России для стабилизации энергосистемы
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Путь к стабильности энергосбережения на Украине заключается в признании правомерности требований России в рамках военной спецоперации, покупка же киевским режимом электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины", - написал российский политик.
"Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и её результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится", - добавил Медведев.
Ранее стало известно, что Украина осуществила первую тестовую закупку электроэнергии у Словакии.