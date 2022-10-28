https://ria.ru/20221028/ukraina-1827465931.html

Медведев предложил Украине путь к стабильности энергоснабжения

Медведев предложил Украине путь к стабильности энергоснабжения - РИА Новости, 28.10.2022

Медведев предложил Украине путь к стабильности энергоснабжения

Путь к стабильности энергосбережения на Украине заключается в признании правомерности требований России в рамках военной спецоперации, покупка же киевским... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:46

2022-10-28T12:46

2022-10-28T12:52

специальная военная операция на украине

украина

россия

экономика

дмитрий медведев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Путь к стабильности энергосбережения на Украине заключается в признании правомерности требований России в рамках военной спецоперации, покупка же киевским режимом электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины", - написал российский политик."Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и её результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится", - добавил Медведев.Ранее стало известно, что Украина осуществила первую тестовую закупку электроэнергии у Словакии.

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826631055.html

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Кирилл Волков

украина, россия, экономика, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр