https://ria.ru/20221028/ukraina-1827465798.html

Медведев прокомментировал покупку Украиной электроэнергии в Словакии

Медведев прокомментировал покупку Украиной электроэнергии в Словакии - РИА Новости, 28.10.2022

Медведев прокомментировал покупку Украиной электроэнергии в Словакии

Закупка Украиной электроэнергии в Словакии только спровоцирует инфляцию в отрасли, написал в Telegram-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:46

2022-10-28T12:46

2022-10-28T13:22

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Закупка Украиной электроэнергии в Словакии только спровоцирует инфляцию в отрасли, написал в Telegram-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины", — написал российский политик.По его словам, решать проблему с энергообеспечением подконтрольных Киеву территорий украинские власти должны иначе: им нужно просто признать требования России в рамках специальной военной операции и ее результаты."И тогда со светом наладится", — резюмировал он.Ранее стало известно, что Украина осуществила первую тестовую закупку электроэнергии у Словакии.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826882833.html

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Ольга Фомченкова

в мире, словакия, украина, дмитрий медведев