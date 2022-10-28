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Медведев прокомментировал покупку Украиной электроэнергии в Словакии - РИА Новости, 28.10.2022
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Медведев прокомментировал покупку Украиной электроэнергии в Словакии
Медведев прокомментировал покупку Украиной электроэнергии в Словакии - РИА Новости, 28.10.2022
Медведев прокомментировал покупку Украиной электроэнергии в Словакии
Закупка Украиной электроэнергии в Словакии только спровоцирует инфляцию в отрасли, написал в Telegram-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:46
2022-10-28T13:22
в мире
словакия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Закупка Украиной электроэнергии в Словакии только спровоцирует инфляцию в отрасли, написал в Telegram-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины", — написал российский политик.По его словам, решать проблему с энергообеспечением подконтрольных Киеву территорий украинские власти должны иначе: им нужно просто признать требования России в рамках специальной военной операции и ее результаты."И тогда со светом наладится", — резюмировал он.Ранее стало известно, что Украина осуществила первую тестовую закупку электроэнергии у Словакии.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826882833.html
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в мире, словакия, украина, дмитрий медведев
В мире, Словакия, Украина, Дмитрий Медведев
12:46 28.10.2022 (обновлено: 13:22 28.10.2022)
 
Медведев прокомментировал покупку Украиной электроэнергии в Словакии

Медведев: покупка Украиной электроэнергии в Словакии вызовет рост цен на энергоносители

© РИА Новости / Илья НаймушинЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Закупка Украиной электроэнергии в Словакии только спровоцирует инфляцию в отрасли, написал в Telegram-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины", — написал российский политик.
По его словам, решать проблему с энергообеспечением подконтрольных Киеву территорий украинские власти должны иначе: им нужно просто признать требования России в рамках специальной военной операции и ее результаты.
"И тогда со светом наладится", — резюмировал он.
Ранее стало известно, что Украина осуществила первую тестовую закупку электроэнергии у Словакии.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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