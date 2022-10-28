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В Киеве и семи областях Украины ограничили потребление электроэнергии - РИА Новости, 28.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/ukraina-1827465424.html
В Киеве и семи областях Украины ограничили потребление электроэнергии
В Киеве и семи областях Украины ограничили потребление электроэнергии - РИА Новости, 28.10.2022
В Киеве и семи областях Украины ограничили потребление электроэнергии
Госкомпания "Укрэнерго" сообщила, что для уменьшения нагрузки на электросети в пятницу вводятся ограничения на потребление электроэнергии для предприятий, а... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:45
2022-10-28T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир зеленский
кирилл тимошенко
украина
киев
житомирская область
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Госкомпания "Укрэнерго" сообщила, что для уменьшения нагрузки на электросети в пятницу вводятся ограничения на потребление электроэнергии для предприятий, а также вынужденные отключения для бытовых потребителей в Киеве и семи областях Украины."Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) возможность применения графиков ограничения электроэнергии для промышленных потребителей во всех регионах Украины. Кроме того, в Центральном регионе (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) дополнительно предусмотрели применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей", - говорится в сообщении компании в соцсети.При этом "вынужденные ограничения", как сообщает компания, будут также распространяться на бытовых потребителей в центральном (Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях) и северном (Сумской, Харьковской и Полтавской областях) регионах страны, где сети пострадали больше всего на этой неделе. Ограничения поставок потребителям вводятся с пятницы."Диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объем применения графиков аварийных отключений для бытовых потребителей в этих регионах. Ограничения всех категорий потребителей необходимы для уменьшения нагрузки на сети", - уточнили в компании.Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что ночью был поражен значимый энергетический объект, что привело к дефициту энергии в центральной Украине.Удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи - ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Минобороны РФ в сегодняшней сводке не сообщало об ударах высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины.
https://ria.ru/20221016/elektrichestvo-1824478005.html
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украина
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в мире, жкх, владимир зеленский, кирилл тимошенко, украина, киев, житомирская область, укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Украина, Киев, Житомирская область, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
12:45 28.10.2022
 
В Киеве и семи областях Украины ограничили потребление электроэнергии

"Укрэнерго" сообщила об ограничениях на электричество в Киеве и семи областях Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкМанометры на теплоэлектроцентрали в Киеве
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Госкомпания "Укрэнерго" сообщила, что для уменьшения нагрузки на электросети в пятницу вводятся ограничения на потребление электроэнергии для предприятий, а также вынужденные отключения для бытовых потребителей в Киеве и семи областях Украины.
"Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) возможность применения графиков ограничения электроэнергии для промышленных потребителей во всех регионах Украины. Кроме того, в Центральном регионе (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) дополнительно предусмотрели применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей", - говорится в сообщении компании в соцсети.
ТЭЦ, Украина - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 23:09
Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине
При этом "вынужденные ограничения", как сообщает компания, будут также распространяться на бытовых потребителей в центральном (Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях) и северном (Сумской, Харьковской и Полтавской областях) регионах страны, где сети пострадали больше всего на этой неделе. Ограничения поставок потребителям вводятся с пятницы.
"Диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объем применения графиков аварийных отключений для бытовых потребителей в этих регионах. Ограничения всех категорий потребителей необходимы для уменьшения нагрузки на сети", - уточнили в компании.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что ночью был поражен значимый энергетический объект, что привело к дефициту энергии в центральной Украине.
Удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи - ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Минобороны РФ в сегодняшней сводке не сообщало об ударах высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины.
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20 октября, 14:48
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоУкраинаКиевЖитомирская областьУкрэнергоВооруженные силы РФ
 
 
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