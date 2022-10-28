https://ria.ru/20221028/ukraina-1827465424.html

В Киеве и семи областях Украины ограничили потребление электроэнергии

В Киеве и семи областях Украины ограничили потребление электроэнергии - РИА Новости, 28.10.2022

В Киеве и семи областях Украины ограничили потребление электроэнергии

Госкомпания "Укрэнерго" сообщила, что для уменьшения нагрузки на электросети в пятницу вводятся ограничения на потребление электроэнергии для предприятий, а... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:45

2022-10-28T12:45

2022-10-28T12:45

специальная военная операция на украине

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житомирская область

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Госкомпания "Укрэнерго" сообщила, что для уменьшения нагрузки на электросети в пятницу вводятся ограничения на потребление электроэнергии для предприятий, а также вынужденные отключения для бытовых потребителей в Киеве и семи областях Украины."Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) возможность применения графиков ограничения электроэнергии для промышленных потребителей во всех регионах Украины. Кроме того, в Центральном регионе (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) дополнительно предусмотрели применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей", - говорится в сообщении компании в соцсети.При этом "вынужденные ограничения", как сообщает компания, будут также распространяться на бытовых потребителей в центральном (Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях) и северном (Сумской, Харьковской и Полтавской областях) регионах страны, где сети пострадали больше всего на этой неделе. Ограничения поставок потребителям вводятся с пятницы."Диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объем применения графиков аварийных отключений для бытовых потребителей в этих регионах. Ограничения всех категорий потребителей необходимы для уменьшения нагрузки на сети", - уточнили в компании.Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что ночью был поражен значимый энергетический объект, что привело к дефициту энергии в центральной Украине.Удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи - ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Минобороны РФ в сегодняшней сводке не сообщало об ударах высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

https://ria.ru/20221016/elektrichestvo-1824478005.html

https://ria.ru/20221020/elektrichestvo-1825381393.html

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