В Киеве и семи областях Украины ограничили потребление электроэнергии
"Укрэнерго" сообщила об ограничениях на электричество в Киеве и семи областях Украины
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Госкомпания "Укрэнерго" сообщила, что для уменьшения нагрузки на электросети в пятницу вводятся ограничения на потребление электроэнергии для предприятий, а также вынужденные отключения для бытовых потребителей в Киеве и семи областях Украины.
"Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) возможность применения графиков ограничения электроэнергии для промышленных потребителей во всех регионах Украины. Кроме того, в Центральном регионе (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) дополнительно предусмотрели применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей", - говорится в сообщении компании в соцсети.
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При этом "вынужденные ограничения", как сообщает компания, будут также распространяться на бытовых потребителей в центральном (Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях) и северном (Сумской, Харьковской и Полтавской областях) регионах страны, где сети пострадали больше всего на этой неделе. Ограничения поставок потребителям вводятся с пятницы.
"Диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объем применения графиков аварийных отключений для бытовых потребителей в этих регионах. Ограничения всех категорий потребителей необходимы для уменьшения нагрузки на сети", - уточнили в компании.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что ночью был поражен значимый энергетический объект, что привело к дефициту энергии в центральной Украине.
Удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи - ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Минобороны РФ в сегодняшней сводке не сообщало об ударах высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины.