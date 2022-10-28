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Новый посол Украины настоял на поставках танков из Германии - РИА Новости, 28.10.2022
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Новый посол Украины настоял на поставках танков из Германии
Новый посол Украины настоял на поставках танков из Германии - РИА Новости, 28.10.2022
Новый посол Украины настоял на поставках танков из Германии
Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев вслед за скандально уволенным предшественником продолжает настаивать на поставках Германией танков, несмотря на... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:36
2022-10-28T12:37
в мире
андрей мельников
олаф шольц
владимир зеленский
украина
германия
россия
нато
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев вслед за скандально уволенным предшественником продолжает настаивать на поставках Германией танков, несмотря на отказ канцлера Олафа Шольца."Я уверен, что Германия созреет к политическому решению о поставке бронированной техники и танков, как мы смогли переубедить Германию поменять позицию по поводу систем залпового огня, артиллерии, переносных зенитно-ракетных комплексов, а также систем ПВО. Так как кроме IRIS-T стоит вспомнить 30 "гепардов", которые защищают наше небо", - заявил он в интервью интернет-порталу "Liga.net".Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник выступил с предложением создать "танковый альянс", целью которого будет передача Киеву сотен немецких танков Leopard 2.Канцлер ФРГ Шольц говорил об отказе немецких властей передать Украине танки Leopard 2 и объяснил его необходимостью "избежать односторонних действий".Ранее Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тысяч касок. А впоследствии уволенный посол Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".После политического скандала в апреле этого года, связанного с отказом президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в посещении Киева в составе делегации иностранных лидеров, экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обвинил Мельника в том, что он приложил руку к данному демаршу. В ответ посол Украины заявил, что Шольц ведет себя не как государственный человек, а как "обиженная ливерная колбаса", потому что не хочет посетить Киев.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221026/rossiya-1826815406.html
https://ria.ru/20221024/iris-t-1826274372.html
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в мире, андрей мельников, олаф шольц, владимир зеленский, украина, германия, россия, нато, мид германии
В мире, Андрей Мельников, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Украина, Германия, Россия, НАТО, МИД Германии
12:36 28.10.2022 (обновлено: 12:37 28.10.2022)
 
Новый посол Украины настоял на поставках танков из Германии

Посол Украины в Германии Макеев настаивает на поставках танков из ФРГ, несмотря на отказ

© AP Photo / Michael SohnНемецкий танк Leopard-2
Немецкий танк Leopard-2 - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Немецкий танк Leopard-2. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев вслед за скандально уволенным предшественником продолжает настаивать на поставках Германией танков, несмотря на отказ канцлера Олафа Шольца.
"Я уверен, что Германия созреет к политическому решению о поставке бронированной техники и танков, как мы смогли переубедить Германию поменять позицию по поводу систем залпового огня, артиллерии, переносных зенитно-ракетных комплексов, а также систем ПВО. Так как кроме IRIS-T стоит вспомнить 30 "гепардов", которые защищают наше небо", - заявил он в интервью интернет-порталу "Liga.net".
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 08:51
Требования Германии к России о возмещении ущерба Украине возмутили турок
Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник выступил с предложением создать "танковый альянс", целью которого будет передача Киеву сотен немецких танков Leopard 2.
Канцлер ФРГ Шольц говорил об отказе немецких властей передать Украине танки Leopard 2 и объяснил его необходимостью "избежать односторонних действий".
Ранее Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тысяч касок. А впоследствии уволенный посол Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".
IRIS-T - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 14:21Специальная военная операция на Украине
Германия передаст Украине три системы Iris-T
После политического скандала в апреле этого года, связанного с отказом президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в посещении Киева в составе делегации иностранных лидеров, экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обвинил Мельника в том, что он приложил руку к данному демаршу. В ответ посол Украины заявил, что Шольц ведет себя не как государственный человек, а как "обиженная ливерная колбаса", потому что не хочет посетить Киев.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 16:25
Экс-посол Украины потребовал у Германии лазерное оружие
 
В миреАндрей МельниковОлаф ШольцВладимир ЗеленскийУкраинаГерманияРоссияНАТОМИД Германии
 
 
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