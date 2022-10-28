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В Германии потребовали "отменить" Зеленского, оскорбившего Россию - РИА Новости, 28.10.2022
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В Германии потребовали "отменить" Зеленского, оскорбившего Россию
В Германии потребовали "отменить" Зеленского, оскорбившего Россию - РИА Новости, 28.10.2022
В Германии потребовали "отменить" Зеленского, оскорбившего Россию
Читатели немецкого издания Welt ополчились на президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего Россию с нацистским режимом. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:06
2022-10-28T10:37
в мире
владимир зеленский
украина
россия
германия
welt
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Welt ополчились на президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего Россию с нацистским режимом.Многие посоветовали украинскому лидеру тщательнее изучить историю и призвали немецкие издания прекратить публикацию его заявлений."Зеленский и есть самый известный нацист современности", — констатировал другой."Этот идиот и его советники могут только требовать и оскорблять", — подчеркнул еще один из читателей."Новый Гитлер в очередной раз дал волю чувствам", — отметил четвертый пользователь."Зеленский — камень преткновения на мирных переговорах", — поделился мнением пятый."Почему СМИ до сих пор освещают его дурацкие заявления? Их нужно запретить. Публикуйте то, что реально интересно и актуально", — заключили читатели.Со своим громким заявлением президент Украины выступил накануне в видеообращении к украинцам.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221028/reaktsiya-1827398018.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, германия, welt, нато
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Германия, Welt, НАТО
09:06 28.10.2022 (обновлено: 10:37 28.10.2022)
 
В Германии потребовали "отменить" Зеленского, оскорбившего Россию

Читатели немецкой Welt резко ответили президенту Украины Зеленскому, оскорбившему Россию

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Welt ополчились на президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего Россию с нацистским режимом.
Многие посоветовали украинскому лидеру тщательнее изучить историю и призвали немецкие издания прекратить публикацию его заявлений.
"Как немецкие СМИ до сих пор распространяют его оскорбительные заявления? Вы потеряли всякое уважение. Этого парня нужно отменить", — написал один из пользователей.
"Зеленский и есть самый известный нацист современности", — констатировал другой.
"Этот идиот и его советники могут только требовать и оскорблять", — подчеркнул еще один из читателей.
"Новый Гитлер в очередной раз дал волю чувствам", — отметил четвертый пользователь.
"Зеленский — камень преткновения на мирных переговорах", — поделился мнением пятый.
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"Почему СМИ до сих пор освещают его дурацкие заявления? Их нужно запретить. Публикуйте то, что реально интересно и актуально", — заключили читатели.
Со своим громким заявлением президент Украины выступил накануне в видеообращении к украинцам.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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