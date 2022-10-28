https://ria.ru/20221028/ukraina-1827410310.html

В Германии потребовали "отменить" Зеленского, оскорбившего Россию

В Германии потребовали "отменить" Зеленского, оскорбившего Россию - РИА Новости, 28.10.2022

В Германии потребовали "отменить" Зеленского, оскорбившего Россию

Читатели немецкого издания Welt ополчились на президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего Россию с нацистским режимом. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T09:06

2022-10-28T09:06

2022-10-28T10:37

в мире

владимир зеленский

украина

россия

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welt

нато

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Welt ополчились на президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего Россию с нацистским режимом.Многие посоветовали украинскому лидеру тщательнее изучить историю и призвали немецкие издания прекратить публикацию его заявлений."Зеленский и есть самый известный нацист современности", — констатировал другой."Этот идиот и его советники могут только требовать и оскорблять", — подчеркнул еще один из читателей."Новый Гитлер в очередной раз дал волю чувствам", — отметил четвертый пользователь."Зеленский — камень преткновения на мирных переговорах", — поделился мнением пятый."Почему СМИ до сих пор освещают его дурацкие заявления? Их нужно запретить. Публикуйте то, что реально интересно и актуально", — заключили читатели.Со своим громким заявлением президент Украины выступил накануне в видеообращении к украинцам.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221028/reaktsiya-1827398018.html

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827092858.html

украина

россия

германия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, украина, россия, германия, welt, нато