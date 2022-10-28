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Венгерский журналист прокомментировал слова Путина о суверенитете Украины - РИА Новости, 28.10.2022
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Венгерский журналист прокомментировал слова Путина о суверенитете Украины
Венгерский журналист прокомментировал слова Путина о суверенитете Украины - РИА Новости, 28.10.2022
Венгерский журналист прокомментировал слова Путина о суверенитете Украины
Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил РИА Новости, что согласен с президентом России Владимиром Путиным в том, что Россия является... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T08:40
2022-10-28T11:49
в мире
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екатерина ii
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил РИА Новости, что согласен с президентом России Владимиром Путиным в том, что Россия является гарантом суверенитета Украины.Ранее Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что единственным гарантом суверенитета Украины может быть Россия, которая ее и создала."Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше Украина будет в долгах и разрухе, черт знает, в каких границах останется. Я согласен, что Россия является гарантом существования Украины", — сказал он.Венгерский журналист в ходе сессии с Путиным задал ему вопрос о том, какую визу стоит оформлять для посещения Одессы через пару лет — российскую или украинскую."Я серьезно хочу посетить Одессу. Но я пессимист, эта спецоперация будет еще долго. Поэтому я и не получил ответ от президента, но я думаю, что когда-то будет уже мир. Для нас, соседей России и Украины, это самое главное", — пояснил он.Штир добавил, что именно потому Венгрия не посылает на Украину оружие."Как эксперт, я смотрю на возможности российской армии и украинской: чем больше Украина получает оружия, тем больше военные действия затягиваются. Но разница между армиями будет решающая, и тогда меньше пострадает и умрет, для Украины это главное, потому что тогда сохранится страна", — заключил он.Ранее Путин заявил, что Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов. Он напомнил, что Одесса была основана Екатериной II и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города.
https://ria.ru/20221027/odessa-1827232738.html
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в мире, россия, украина, одесса, владимир путин, екатерина ii, венгрия
В мире, Россия, Украина, Одесса, Владимир Путин, Екатерина II, Венгрия
08:40 28.10.2022 (обновлено: 11:49 28.10.2022)
 
Венгерский журналист прокомментировал слова Путина о суверенитете Украины

Венгерский журналист заявил о согласии с Путиным по вопросу суверенитета Украины

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил РИА Новости, что согласен с президентом России Владимиром Путиным в том, что Россия является гарантом суверенитета Украины.
Ранее Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что единственным гарантом суверенитета Украины может быть Россия, которая ее и создала.
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"Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше Украина будет в долгах и разрухе, черт знает, в каких границах останется. Я согласен, что Россия является гарантом существования Украины", — сказал он.
Венгерский журналист в ходе сессии с Путиным задал ему вопрос о том, какую визу стоит оформлять для посещения Одессы через пару лет — российскую или украинскую.
"Я серьезно хочу посетить Одессу. Но я пессимист, эта спецоперация будет еще долго. Поэтому я и не получил ответ от президента, но я думаю, что когда-то будет уже мир. Для нас, соседей России и Украины, это самое главное", — пояснил он.
Штир добавил, что именно потому Венгрия не посылает на Украину оружие.
"Как эксперт, я смотрю на возможности российской армии и украинской: чем больше Украина получает оружия, тем больше военные действия затягиваются. Но разница между армиями будет решающая, и тогда меньше пострадает и умрет, для Украины это главное, потому что тогда сохранится страна", — заключил он.
Ранее Путин заявил, что Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов. Он напомнил, что Одесса была основана Екатериной II и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города.
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