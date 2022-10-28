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Американский ведущий рассказал, для каких целей США используют Украину - РИА Новости, 28.10.2022
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Американский ведущий рассказал, для каких целей США используют Украину
Американский ведущий рассказал, для каких целей США используют Украину - РИА Новости, 28.10.2022
Американский ведущий рассказал, для каких целей США используют Украину
Демократическая партия США использует Украину лишь для достижения своих внутриполитических амбиций, заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T06:50
2022-10-28T06:50
в мире
такер карлсон
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Демократическая партия США использует Украину лишь для достижения своих внутриполитических амбиций, заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.По мнению Карлсона, демократы используют Украину для достижения внутриполитических амбиций. Он привел в пример письмо Байдену, направленное представителями либерального крыла в Демократической партии, с призывом начать прямые переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине."Послание вроде бы вполне разумное — однако оно взбесило спонсоров демократов, в том числе и среди военных подрядчиков. Поэтому эти так называемые прогрессисты сразу же отозвали письмо, а затем возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой", — добавил Карлсон.Ранее три десятка членов палаты представителей от Демократической партии США направили Байдену письмо, в котором призвали урегулировать конфликт на Украине путем прямых переговоров с Россией.Позже инициатор обращения Прамила Джаяпал заявила, что конгрессмены отозвали письмо. Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад.
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827074970.html
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в мире, такер карлсон, украина, сша
В мире, Такер Карлсон, Украина, США
06:50 28.10.2022
 
Американский ведущий рассказал, для каких целей США используют Украину

Ведущий Fox News Карлсон: демократы используют Украину лишь для достижения своих амбиций

© AP Photo / Richard DrewВедущий телеканала Fox News Такер Карлсон
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Richard Drew
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Демократическая партия США использует Украину лишь для достижения своих внутриполитических амбиций, заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

"Откуда по-настоящему берется эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чем, ведь Украина — страна, конечно, не демократическая, до демократии ей очень далеко", — заявил в эфире журналист.

По мнению Карлсона, демократы используют Украину для достижения внутриполитических амбиций. Он привел в пример письмо Байдену, направленное представителями либерального крыла в Демократической партии, с призывом начать прямые переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине.
"Послание вроде бы вполне разумное — однако оно взбесило спонсоров демократов, в том числе и среди военных подрядчиков. Поэтому эти так называемые прогрессисты сразу же отозвали письмо, а затем возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой", — добавил Карлсон.
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