Американский ведущий рассказал, для каких целей США используют Украину
Ведущий Fox News Карлсон: демократы используют Украину лишь для достижения своих амбиций
© AP Photo / Richard DrewВедущий телеканала Fox News Такер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Демократическая партия США использует Украину лишь для достижения своих внутриполитических амбиций, заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.
"Откуда по-настоящему берется эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чем, ведь Украина — страна, конечно, не демократическая, до демократии ей очень далеко", — заявил в эфире журналист.
По мнению Карлсона, демократы используют Украину для достижения внутриполитических амбиций. Он привел в пример письмо Байдену, направленное представителями либерального крыла в Демократической партии, с призывом начать прямые переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине.
"Послание вроде бы вполне разумное — однако оно взбесило спонсоров демократов, в том числе и среди военных подрядчиков. Поэтому эти так называемые прогрессисты сразу же отозвали письмо, а затем возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой", — добавил Карлсон.
Ранее три десятка членов палаты представителей от Демократической партии США направили Байдену письмо, в котором призвали урегулировать конфликт на Украине путем прямых переговоров с Россией.
Позже инициатор обращения Прамила Джаяпал заявила, что конгрессмены отозвали письмо. Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад.