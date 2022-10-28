https://ria.ru/20221028/ukraina-1827399815.html

Американский ведущий рассказал, для каких целей США используют Украину

Американский ведущий рассказал, для каких целей США используют Украину - РИА Новости, 28.10.2022

Американский ведущий рассказал, для каких целей США используют Украину

Демократическая партия США использует Украину лишь для достижения своих внутриполитических амбиций, заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T06:50

2022-10-28T06:50

2022-10-28T06:50

в мире

такер карлсон

украина

сша

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Демократическая партия США использует Украину лишь для достижения своих внутриполитических амбиций, заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.По мнению Карлсона, демократы используют Украину для достижения внутриполитических амбиций. Он привел в пример письмо Байдену, направленное представителями либерального крыла в Демократической партии, с призывом начать прямые переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине."Послание вроде бы вполне разумное — однако оно взбесило спонсоров демократов, в том числе и среди военных подрядчиков. Поэтому эти так называемые прогрессисты сразу же отозвали письмо, а затем возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой", — добавил Карлсон.Ранее три десятка членов палаты представителей от Демократической партии США направили Байдену письмо, в котором призвали урегулировать конфликт на Украине путем прямых переговоров с Россией.Позже инициатор обращения Прамила Джаяпал заявила, что конгрессмены отозвали письмо. Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад.

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827074970.html

https://ria.ru/20221027/ssha-1827340738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, такер карлсон, украина, сша