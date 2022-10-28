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Матвиенко сравнила уехавших из России с корабельными крысами - РИА Новости, 28.10.2022
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Матвиенко сравнила уехавших из России с корабельными крысами
Матвиенко сравнила уехавших из России с корабельными крысами - РИА Новости, 28.10.2022
Матвиенко сравнила уехавших из России с корабельными крысами
В отношении тех, кто уехал из России и сейчас "поливает" свою страну из-за рубежа, применимо высказывание Уинстона Черчилля: "Иногда надо имитировать крушение... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:01
2022-10-28T22:11
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
общество
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САМАРКАНД, 28 окт — РИА Новости. В отношении тех, кто уехал из России и сейчас "поливает" свою страну из-за рубежа, применимо высказывание Уинстона Черчилля: "Иногда надо имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Те, кто останется за рубежом, если они так поливают свое Отечество, то пусть там и остаются, если им там хорошо, пусть не возвращаются к нам. К ним, наверное, применимо высказывание Черчилля: "Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались", — заявила она журналистам.При этом она подчеркнула, что общество уже расценило как предательство действия тех, кто уехал, "поливает" свою страну, армию, Отечество и выслуживается перед своими новыми хозяевами, чтобы тем самым "заработать себе билет в это новое общество", в то время когда Родине трудно, а все общество сплотилось и сконсолидировалось. "Я не вправе давать какие-либо оценки им, но, думаю, совесть у них рано или поздно проснется и она будет мучить их. Совесть их будет беспокоить", — заявила Матвиенко. По ее мнению, большинство из уехавших за последнее время из России вернется. "Все думают, что там рай земной, что там так хорошо, что там их ждут, а потом начинается характерная для любого российского человека ностальгия по родной земле, по дому, друзьям, одноклассникам, однокурсникам", — полагает спикер. Матвиенко отметила, что, как правило, большинство из уехавших не может реализовать себя за рубежом и возвращается на родину с большим разочарованием.
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валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, общество
Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ, Общество
15:01 28.10.2022 (обновлено: 22:11 28.10.2022)
 
Матвиенко сравнила уехавших из России с корабельными крысами

Матвиенко об уехавших: иногда надо имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
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САМАРКАНД, 28 окт — РИА Новости. В отношении тех, кто уехал из России и сейчас "поливает" свою страну из-за рубежа, применимо высказывание Уинстона Черчилля: "Иногда надо имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Те, кто останется за рубежом, если они так поливают свое Отечество, то пусть там и остаются, если им там хорошо, пусть не возвращаются к нам. К ним, наверное, применимо высказывание Черчилля: "Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались", — заявила она журналистам.
При этом она подчеркнула, что общество уже расценило как предательство действия тех, кто уехал, "поливает" свою страну, армию, Отечество и выслуживается перед своими новыми хозяевами, чтобы тем самым "заработать себе билет в это новое общество", в то время когда Родине трудно, а все общество сплотилось и сконсолидировалось. "Я не вправе давать какие-либо оценки им, но, думаю, совесть у них рано или поздно проснется и она будет мучить их. Совесть их будет беспокоить", — заявила Матвиенко.
По ее мнению, большинство из уехавших за последнее время из России вернется. "Все думают, что там рай земной, что там так хорошо, что там их ждут, а потом начинается характерная для любого российского человека ностальгия по родной земле, по дому, друзьям, одноклассникам, однокурсникам", — полагает спикер. Матвиенко отметила, что, как правило, большинство из уехавших не может реализовать себя за рубежом и возвращается на родину с большим разочарованием.
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Валентина МатвиенкоРоссияСовет Федерации РФОбщество
 
 
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