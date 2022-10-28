10:24 28.10.2022 (обновлено: 11:14 28.10.2022)
МИД: Латвия блокирует 80% российских удобрений для бедных стран
МИД: российские удобрения остаются заблокированными на складах Латвии, Эстонии, Бельгии
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкНа территории завода по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
На территории завода по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Латвия и некоторые другие страны блокируют удобрения, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, говорится в сообщении МИД о выполнении стамбульской продовольственной сделки.
"Российские компании до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать около 300 тысяч тонн продукции беднейшим странам. И сделать это безвозмездно. Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, руководство которых не разрешает их отправку по линии Всемирной продовольственной программы ООН", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Россия — один из ведущих мировых экспортеров удобрений, без которых под угрозой голода окажутся не только страны-потребители продовольствия, но и производители, напомнили на Смоленской площади.
По данным ООН, с 1 августа по 26 октября по гуманитарным коридорам на Черном море прошли 390 судов, которые вывезли с Украины 8 899 048 тонн продовольствия, преимущественно кукурузы. При этом география получателей зерна оказалась несоответствующей гуманитарным целям соглашения.
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.