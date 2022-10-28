https://ria.ru/20221028/udobreniya-1827420447.html

МИД: Латвия блокирует 80% российских удобрений для бедных стран

МИД: Латвия блокирует 80% российских удобрений для бедных стран - РИА Новости, 28.10.2022

МИД: Латвия блокирует 80% российских удобрений для бедных стран

Латвия и некоторые другие страны блокируют удобрения, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, говорится в сообщении МИД о выполнении... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:24

2022-10-28T10:24

2022-10-28T11:14

в мире

латвия

эстония

бельгия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Латвия и некоторые другие страны блокируют удобрения, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, говорится в сообщении МИД о выполнении стамбульской продовольственной сделки."Российские компании до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать около 300 тысяч тонн продукции беднейшим странам. И сделать это безвозмездно. Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, руководство которых не разрешает их отправку по линии Всемирной продовольственной программы ООН", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.Россия — один из ведущих мировых экспортеров удобрений, без которых под угрозой голода окажутся не только страны-потребители продовольствия, но и производители, напомнили на Смоленской площади.По данным ООН, с 1 августа по 26 октября по гуманитарным коридорам на Черном море прошли 390 судов, которые вывезли с Украины 8 899 048 тонн продовольствия, преимущественно кукурузы. При этом география получателей зерна оказалась несоответствующей гуманитарным целям соглашения.Так, половина поставок пришлась на страны ЕС, Великобританию, Израиль и Корею. В то время как нуждающиеся государства, в частности Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, получили всего три процента продовольствия.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

https://ria.ru/20221027/sdelka-1827199151.html

https://ria.ru/20221028/zerno-1827419586.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, латвия, эстония, бельгия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)