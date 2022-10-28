Рейтинг@Mail.ru
МИД: Латвия блокирует 80% российских удобрений для бедных стран - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/udobreniya-1827420447.html
МИД: Латвия блокирует 80% российских удобрений для бедных стран
МИД: Латвия блокирует 80% российских удобрений для бедных стран - РИА Новости, 28.10.2022
МИД: Латвия блокирует 80% российских удобрений для бедных стран
Латвия и некоторые другие страны блокируют удобрения, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, говорится в сообщении МИД о выполнении... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:24
2022-10-28T11:14
в мире
латвия
эстония
бельгия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_0:45:2955:1707_1920x0_80_0_0_cd40837ecd2735e768f2beeeab17dc1c.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Латвия и некоторые другие страны блокируют удобрения, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, говорится в сообщении МИД о выполнении стамбульской продовольственной сделки."Российские компании до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать около 300 тысяч тонн продукции беднейшим странам. И сделать это безвозмездно. Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, руководство которых не разрешает их отправку по линии Всемирной продовольственной программы ООН", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.Россия — один из ведущих мировых экспортеров удобрений, без которых под угрозой голода окажутся не только страны-потребители продовольствия, но и производители, напомнили на Смоленской площади.По данным ООН, с 1 августа по 26 октября по гуманитарным коридорам на Черном море прошли 390 судов, которые вывезли с Украины 8 899 048 тонн продовольствия, преимущественно кукурузы. При этом география получателей зерна оказалась несоответствующей гуманитарным целям соглашения.Так, половина поставок пришлась на страны ЕС, Великобританию, Израиль и Корею. В то время как нуждающиеся государства, в частности Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, получили всего три процента продовольствия.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.
https://ria.ru/20221027/sdelka-1827199151.html
https://ria.ru/20221028/zerno-1827419586.html
латвия
эстония
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_f27f15cc7c57d66802bcde2e386a6f97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, эстония, бельгия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Латвия, Эстония, Бельгия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:24 28.10.2022 (обновлено: 11:14 28.10.2022)
 
МИД: Латвия блокирует 80% российских удобрений для бедных стран

МИД: российские удобрения остаются заблокированными на складах Латвии, Эстонии, Бельгии

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкНа территории завода по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
На территории завода по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
На территории завода по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Латвия и некоторые другие страны блокируют удобрения, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, говорится в сообщении МИД о выполнении стамбульской продовольственной сделки.
"Российские компании до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать около 300 тысяч тонн продукции беднейшим странам. И сделать это безвозмездно. Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, руководство которых не разрешает их отправку по линии Всемирной продовольственной программы ООН", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 14:35
Москва будет определяться по зерновой сделке до 18 ноября, заявили в МИД
Россия — один из ведущих мировых экспортеров удобрений, без которых под угрозой голода окажутся не только страны-потребители продовольствия, но и производители, напомнили на Смоленской площади.
По данным ООН, с 1 августа по 26 октября по гуманитарным коридорам на Черном море прошли 390 судов, которые вывезли с Украины 8 899 048 тонн продовольствия, преимущественно кукурузы. При этом география получателей зерна оказалась несоответствующей гуманитарным целям соглашения.
Так, половина поставок пришлась на страны ЕС, Великобританию, Израиль и Корею. В то время как нуждающиеся государства, в частности Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, получили всего три процента продовольствия.
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 10:17
Россия направила около 10,5 миллионов тонн зерновых в страны Азии и Африки
 
В миреЛатвияЭстонияБельгияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала