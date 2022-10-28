Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки не планирует завершать досрочно учебный год в новых регионах - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/ucheba-1827562545.html
Минобрнауки не планирует завершать досрочно учебный год в новых регионах
Минобрнауки не планирует завершать досрочно учебный год в новых регионах - РИА Новости, 28.10.2022
Минобрнауки не планирует завершать досрочно учебный год в новых регионах
Планов завершать учебный год в вузах новых регионов РФ нет, возможностей, в том числе технических, для продолжения обучения достаточно, заявил замминистра науки РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:03
2022-10-28T16:03
россия
украина
луганская народная республика
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801615538_113:632:2630:2048_1920x0_80_0_0_91c532e9c3b3689d5b7595920d1f622b.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Планов завершать учебный год в вузах новых регионов РФ нет, возможностей, в том числе технических, для продолжения обучения достаточно, заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев."Год только начался, в этом смысле о завершении говорить еще рано... Здесь у нас достаточно возможностей различных, в том числе технических, для того, чтобы учебный процесс продолжался. Повторяю еще раз: задач или решений для того, чтобы его прервать на длительное время или остановить, или завершить, нет", - сказал Афанасьев журналистам.Он добавил, что обучение продолжается, где это возможно, в очном формате, где есть сложности – в дистанционном или смешанном формате, руководство каждого региона принимает решение самостоятельно."Мы оказываем поддержку тем, кто дистанционно, в том числе, используя дистанционные ресурсы российских вузов. У нас... передаются для продолжения учебного процесса большое количество учебных пособий, учебников, начался выезд преподавателей, которые из вузов центральной России едут работать. В этом смысле учебный процесс продолжается несмотря ни на что, а если где-то есть временные трудности... то, конечно, через некоторое время он будет восстановлен в нормальном режиме", - отметил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. В ходе нее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о вхождении в состав РФ. На заседании Совбеза РФ 19 октября Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров и продолжает обстреливать российские территории, решением президента в четырех новых регионах России был введен режим военного положения.
https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822129921.html
https://ria.ru/20221027/spasenie-1827266176.html
россия
украина
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801615538_452:710:2235:2048_1920x0_80_0_0_15cdd8ae79121b17b0e2600219479b14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, луганская народная республика, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, образование - общество
Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Херсонская область , Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Образование - Общество
16:03 28.10.2022
 
Минобрнауки не планирует завершать досрочно учебный год в новых регионах

Замглавы Минобрнауки Афанасьев: планов прерывать учебу в вузах новых регионов нет

© РИА Новости / Мария МарикянДонбасский государственный технический университет
Донбасский государственный технический университет - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Донбасский государственный технический университет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Планов завершать учебный год в вузах новых регионов РФ нет, возможностей, в том числе технических, для продолжения обучения достаточно, заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
"Год только начался, в этом смысле о завершении говорить еще рано... Здесь у нас достаточно возможностей различных, в том числе технических, для того, чтобы учебный процесс продолжался. Повторяю еще раз: задач или решений для того, чтобы его прервать на длительное время или остановить, или завершить, нет", - сказал Афанасьев журналистам.
Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 08:12
Вице-спикер Госдумы призвал заморозить оплату за учебу детей мобилизованных
Он добавил, что обучение продолжается, где это возможно, в очном формате, где есть сложности – в дистанционном или смешанном формате, руководство каждого региона принимает решение самостоятельно.
"Мы оказываем поддержку тем, кто дистанционно, в том числе, используя дистанционные ресурсы российских вузов. У нас... передаются для продолжения учебного процесса большое количество учебных пособий, учебников, начался выезд преподавателей, которые из вузов центральной России едут работать. В этом смысле учебный процесс продолжается несмотря ни на что, а если где-то есть временные трудности... то, конечно, через некоторое время он будет восстановлен в нормальном режиме", - отметил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. В ходе нее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о вхождении в состав РФ. На заседании Совбеза РФ 19 октября Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров и продолжает обстреливать российские территории, решением президента в четырех новых регионах России был введен режим военного положения.
Ректор ТГМУ Валентин Борисович Шуматов, врач аллерголог-иммунолог Нелли Григорьевна Приходченко и студенты Тихоокеанского Медицинского Минздрава России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 17:21Туризм
Ректор медицинского вуза и его студенты спасли пассажира на борту самолета
 
РоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Херсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала