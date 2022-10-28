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Минобрнауки не планирует завершать досрочно учебный год в новых регионах

Минобрнауки не планирует завершать досрочно учебный год в новых регионах - РИА Новости, 28.10.2022

Минобрнауки не планирует завершать досрочно учебный год в новых регионах

Планов завершать учебный год в вузах новых регионов РФ нет, возможностей, в том числе технических, для продолжения обучения достаточно, заявил замминистра науки РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:03

2022-10-28T16:03

2022-10-28T16:03

россия

украина

луганская народная республика

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

образование - общество

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Планов завершать учебный год в вузах новых регионов РФ нет, возможностей, в том числе технических, для продолжения обучения достаточно, заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев."Год только начался, в этом смысле о завершении говорить еще рано... Здесь у нас достаточно возможностей различных, в том числе технических, для того, чтобы учебный процесс продолжался. Повторяю еще раз: задач или решений для того, чтобы его прервать на длительное время или остановить, или завершить, нет", - сказал Афанасьев журналистам.Он добавил, что обучение продолжается, где это возможно, в очном формате, где есть сложности – в дистанционном или смешанном формате, руководство каждого региона принимает решение самостоятельно."Мы оказываем поддержку тем, кто дистанционно, в том числе, используя дистанционные ресурсы российских вузов. У нас... передаются для продолжения учебного процесса большое количество учебных пособий, учебников, начался выезд преподавателей, которые из вузов центральной России едут работать. В этом смысле учебный процесс продолжается несмотря ни на что, а если где-то есть временные трудности... то, конечно, через некоторое время он будет восстановлен в нормальном режиме", - отметил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. В ходе нее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о вхождении в состав РФ. На заседании Совбеза РФ 19 октября Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров и продолжает обстреливать российские территории, решением президента в четырех новых регионах России был введен режим военного положения.

https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822129921.html

https://ria.ru/20221027/spasenie-1827266176.html

россия

украина

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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россия, украина, луганская народная республика, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, образование - общество