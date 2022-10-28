https://ria.ru/20221028/ubiystvo-1826915862.html

"Теперь боимся за детей". Что устроили подростки на Урале

"Теперь боимся за детей". Что устроили подростки на Урале - РИА Новости, 28.10.2022

"Теперь боимся за детей". Что устроили подростки на Урале

В Свердловской области двоих подростков обвиняют в жестоком убийстве 69-летней Людмилы Белянкиной. Хотя статья особо тяжкая, один из них — под домашним арестом, РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T08:00

2022-10-28T08:00

2022-10-28T08:13

валерий горелых

свердловская область

алапаевск

происшествия

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. В Свердловской области двоих подростков обвиняют в жестоком убийстве 69-летней Людмилы Белянкиной. Хотя статья особо тяжкая, один из них — под домашним арестом, второй — на свободе и даже продолжает ходить в школу. Родители одноклассников бьют тревогу.С особой жестокостьюВечером 16 октября пенсионерка из Алапаевска Людмила Белянкина возвращалась домой. Примерно в ста метрах от подъезда на нее напали двое подростков, принялись жестоко избивать. Потом достали из карманов баллончики с жидкостью для розжига костров. Уже лежащую на земле пожилую женщину обили с ног до головы и чиркнули спичкой."Поняв, что натворили, испугались, побежали к ближайшему дому, — рассказывают в ГУ МВД по Свердловской области. — Стали стучаться в квартиры и просить воду. Одна из жительниц вышла во двор, вызвала полицию".Когда приехала скорая, Белянкина уже была мертва — ожог 90 процентов тела. Также судебные медики зафиксировали многочисленные ушибы и ссадины.Уголовное дело возбудили по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью". Двенадцатилетнего Александра и шестнадцатилетнего Дениса (имена несовершеннолетних изменены) задержали. Но после допроса отпустили домой."Он же ребенок"По официальным данным МВД, школьники воспитываются в полных семьях. Ни они, ни родители на учете в ПДН не состоят. Однако, по словам горожан, подростки постоянно проявляли склонность к насилию."Александр прессовал сверстников и физически, и морально, — говорит Роман, отец одного из одноклассников хулигана.— Некоторые в школу из-за этого отказывались ходить. Мы регулярно жаловались руководству, но без толку. Даже к главе городского отдела образования обращались. Тот лишь развел руками: мол, это же ребенок ".Учителя с трудным подростком не справлялись — на все замечания он отвечал матом. Директор тоже ничего не предпринимала, боялась за репутацию школы."Незадолго до убийства Александр накинулся на одноклассника и чуть его не задушил, — продолжает Роман. — Все были в шоке, но уговорили мать мальчика не подавать заявление. Сейчас она об этом очень жалеет".Денис, в отличие от младшего приятеля, учился не в обычной школе, а в коррекционной — из-за небольшой задержки в развитии. И там держал всех в страхе."Ничего хорошего о нем я припомнить не могу, — признается Лилия, мать одного из одноклассников Дениса. — Он постоянно обижал школьников, воровал деньги и телефоны. Его родители на наши жалобы никак не реагировали".По словам Лилии, подросток промышлял и кражами в магазинах, а однажды стащил из детского садика зимние санки. Дело замяли. Учителя старались воздействовать на ученика, приглашали его в различные кружки, чтобы занять каким-нибудь делом. Не помогло."Как Дениса не поставили на учет в ПДН, у меня в голове не укладывается, — недоумевает женщина. — За ним и его семьей нужен был усиленный надзор".Мягкие мерыВ причинах жестокого убийства разбираются следователи. По одной из версий, подростки решили "проучить" пенсионерку за ее образ жизни — злоупотребляла алкоголем и попрошайничала. При этом, по свидетельствам местных, была очень доброй и совершенно безобидной.Несмотря на тяжесть преступления и широкий общественный резонанс, Алапаевский районный суд оставил 16-летнего Дениса под домашним арестом. Александр и вовсе спокойно ходит в школу."Конечно, мы были против, но директор предложила уйти на дистант или дежурить в классе, — объясняет Роман. — Теперь на уроках обязательно находится кто-то из родителей. Однако это не решает проблему: он же может напасть на детей по дороге домой. Лично я пока отправил сына на больничный".Поскольку уголовная ответственность за убийство наступает с 14 лет, подросток избежит тюремного наказания. Максимум, что грозит, — перевод в училище закрытого типа. Несовершеннолетнему Денису, если вину докажут в суде, дадут не более десяти лет колонии. Хотя статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.После того как о преступлении узнала вся страна, в местные СМИ обратился житель Алапаевска — заявил, что подростки напали и на него — за пару часов до убийства. Повезло — отделался легкими ушибами. Эту информацию проверяют следователи. А родители одноклассников ждут, когда власти наконец обезопасят их детей.

https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815473019.html

https://ria.ru/20210729/tyurma-1743226069.html

свердловская область

алапаевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

валерий горелых, свердловская область, алапаевск, происшествия