https://ria.ru/20221028/tyumgu-1827201772.html

Санкции науке не помеха. Как поменялось международное сотрудничество

Санкции науке не помеха. Как поменялось международное сотрудничество - РИА Новости, 28.10.2022

Санкции науке не помеха. Как поменялось международное сотрудничество

Санкционные ограничения, введенные против России, повлияли на многие процессы в стране и мире. О том, как они изменили международное сотрудничество в научных... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T03:00

2022-10-28T03:00

2022-10-28T03:00

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Санкционные ограничения, введенные против России, повлияли на многие процессы в стране и мире. О том, как они изменили международное сотрудничество в научных исследованиях, как в новых реалиях развиваются исследовательские проекты, рассказал первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков.— Расскажите, как изменилось международное научное сотрудничество в связи с текущими переменами в мире?— Университет имеет в своей деятельности весьма широкое международное измерение по большому кругу направлений и форматов взаимодействия.С одними нашими партнерами коммуникации несколько уменьшились, зато с другими значительно усилились. Мы всегда придавали большое внимание сотрудничеству со странами из различных регионов мира.В университете была создана целая сеть "страновых" или региональных центров: Арабский центр, Центр стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Корейский центр, Китайский центр, Балканский центр и других.Со странами БРИКС (межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, — прим.ред.) интенсивность коммуникации в последнее время значительно возросла.Активно развивается взаимодействие со странами бывшего СССР, учитывая географию, прежде всего со странами Средней Азии. С этими странами мы тоже работаем давно. Весома доля студентов и аспирантов из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана в составе иностранных обучающихся ТюмГУ. Мы видим высокий потенциал сотрудничества с университетами этого обширного региона.— В проектах научно-образовательного центра Арктика занимает важнейшее место. Какие проекты вы реализуете по этому направлению?— Есть несколько направлений нашей работы. Первое связано с изучением состояния многолетнемерзлых пород в условиях глобальных изменений, проблем с обеспечением геотехнической безопасности.Второе — с биоресурсами: рыбное население (восстановление запасов ценных видов рыб, в первую очередь, сиговых рыб, характерных для нашего региона), оленеводство, арктическое растениеводство. И третье направление — все, что касается состояния окружающей среды в арктическом регионе, например, водных артерий и бассейнов.— Какие достижения уже есть в результате реализации проектов?— К примеру, были созданы почвенные карты острова Вилькицкого, ряда других арктических островов, — это основа для длительного мониторинга состояния экосистем. Это результат экспедиционных выездов исследователей и студентов нашего вуза.Есть несколько крупных проектов, которые поддерживает правительство Тюменской области. "Terra Арктика" изучает биогеохимические циклы в связи с климатическими изменениями. Это и микробное население почвы, и депонирование углерода.Проект “AquaBioSafe” посвящен биологической и экологической безопасности Обь-Иртышского речного бассейна. По обоим проектам проведены обширные летние экспедиции.Есть интересные гуманитарные проекты в Арктике. Например, лаборатория исторической географии и регионалистики, деятельность которой включает в себя всестороннее изучение Северного морского пути.— Можете назвать ключевые проекты, которые реализуются совместно с партнерскими организациями? В перспективе до 2025 года какие для вас наиболее значимые проекты?— Безусловно, это комплексные стратегические проекты программы "Приоритет 2030", которые задают научную повестку университета: это решение практических задач в области биобезопасности, экологии, нефтехимии, обеспечения устойчивого развития макрорегиона и поиска новых подходов к образованию.Ландшафт науки в ТюмГУ определяет крупный проект по Федеральной научно-технической программе развития генетических технологий под руководством академика РАН Андрея Лисицы. В составе комплексного проекта объединены общей тематикой восемь научных коллективов.В ТюмГУ создан мощный биоинформационный компьютерный кластер. Открыто новое направление подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре — "математическая биология, биоинформатика".Для работы над научными проектами мы привлекаем ведущих ученых страны, академиков Российской академии наук. Помогаем им формировать команды из молодых ученых.В ТюмГУ выполняются проекты по пяти мегагрантам, финансируемым правительством Тюменской области по программе деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.— Чем привлекаете, Андрей Викторович, даете возможность лаборатории создавать?— Конечно, привлекает актуальность тематик научных исследований, выполняемых в университете, созданная творческая среда для работы, сформированные коллективы единомышленников, отличная обеспеченность исследовательским оборудованием.Ну, и как говорил профессор Преображенский, герой известной повести Булгакова: “Лаской-с”! Я имею в виду персональное внимание к профессиональным и социально-бытовым запросам каждого нового сотрудника университета. У нас есть специальная программа "Новые лица", созданы механизмы поддержки перспективных исследователей, закрепления их в вузе и обеспечения профессионального роста.

https://na.ria.ru/20221017/tyumgu-1823617957.html

https://na.ria.ru/20220630/tyumgu-1798645689.html

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