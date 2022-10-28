https://ria.ru/20221028/tserkov-1827676113.html
Посольство России в Берне направит МИД Швейцарии ноту протеста
Посольство России в Берне направит МИД Швейцарии ноту протеста - РИА Новости, 28.10.2022
Посольство России в Берне направит МИД Швейцарии ноту протеста
Посольство России в Берне направляет МИД Швейцарии ноту протеста с требованием выявить и наказать тех, кто облил краской православную церковь в Женеве,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T21:46
2022-10-28T21:46
2022-10-28T22:07
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ЦЮРИХ, 28 окт - РИА Новости. Посольство России в Берне направляет МИД Швейцарии ноту протеста с требованием выявить и наказать тех, кто облил краской православную церковь в Женеве, говорится в заявлении российской дипмиссии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее постоянное представительство РФ при женевском отделении ООН сообщило, что в ночь на 28 октября неизвестные облили краской вход в Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве."В связи с происшествием посольство направляет Федеральному департаменту (министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных", - говорится в заявлении российской дипмиссии в Берне.Посольство также осудило это проявление вандализма. "Рассматриваем эти преступные действия как очередной ярко выраженный пример захлестнувшей Европу русофобии, которая, к сожалению, всё отчётливее проявляется и в Швейцарии", - говорится в заявлении.По информации посольства, генеральное консульство России в Женеве обратило внимание полиции кантона на случившееся. В посольстве рассчитывают, что правоохранительные органы Швейцарии тщательно расследуют происшествие и привлекут виновных к ответственности.В дипмиссии также напомнили, что это не первый акт вандализма в Швейцарии за последние месяцы. В мае неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках генералиссимуса А.В. Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала.
https://ria.ru/20221027/kartina-1827264262.html
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в мире, россия, берн (кантон), швейцария, оон, женева (город)
В мире, Россия, Берн (кантон), Швейцария, ООН, Женева (город)
21:46 28.10.2022 (обновлено: 22:07 28.10.2022)
Посольство России в Берне направит МИД Швейцарии ноту протеста
Посольство России требует у МИД Швейцарии наказать обливших краской православную церковь