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Православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве облили краской

Православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве облили краской - РИА Новости, 28.10.2022

Православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве облили краской

На Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве напали неизвестные, которые облили ее краской в ночь с 27 на 28 октября, говорится в заявлении... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:42

2022-10-28T17:42

2022-10-28T18:27

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ЖЕНЕВА, 28 окт – РИА Новости. На Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве напали неизвестные, которые облили ее краской в ночь с 27 на 28 октября, говорится в заявлении постпредставительства РФ при ООН в Женеве."В ночь на 28 октября 2022 г. группа неустановленных лиц совершила акт вандализма, облив краской вход в Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве – действующий с 1961 г. ставропигиальный приход Русской православной церкви", - сказано в документе.Постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов надеется, что правоохранительные органы Женевы надлежащим образом расследуют данное правонарушение и привлекут виновных к ответственности."Это уже не первый акт русофобского вандализма в Швейцарии. Так, знаменитый Суворовский крест в ущелье Шолленен – памятник сподвижникам великого генералиссимуса, погибшим при переходе через Альпы в 1799 г., – неизвестные уже дважды в этом году обливали краской", - добавляется в заявлении.Ранее неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона в Швейцарии. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала.

https://ria.ru/20221028/rolex-1827474518.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, женева (город), швейцария, оон, русская православная церковь