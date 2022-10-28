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Православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве облили краской - РИА Новости, 28.10.2022
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Православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве облили краской
Православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве облили краской - РИА Новости, 28.10.2022
Православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве облили краской
На Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве напали неизвестные, которые облили ее краской в ночь с 27 на 28 октября, говорится в заявлении... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:42
2022-10-28T18:27
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ЖЕНЕВА, 28 окт – РИА Новости. На Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве напали неизвестные, которые облили ее краской в ночь с 27 на 28 октября, говорится в заявлении постпредставительства РФ при ООН в Женеве."В ночь на 28 октября 2022 г. группа неустановленных лиц совершила акт вандализма, облив краской вход в Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве – действующий с 1961 г. ставропигиальный приход Русской православной церкви", - сказано в документе.Постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов надеется, что правоохранительные органы Женевы надлежащим образом расследуют данное правонарушение и привлекут виновных к ответственности."Это уже не первый акт русофобского вандализма в Швейцарии. Так, знаменитый Суворовский крест в ущелье Шолленен – памятник сподвижникам великого генералиссимуса, погибшим при переходе через Альпы в 1799 г., – неизвестные уже дважды в этом году обливали краской", - добавляется в заявлении.Ранее неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона в Швейцарии. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала.
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в мире, россия, женева (город), швейцария, оон, русская православная церковь
В мире, Россия, Женева (город), Швейцария, ООН, Русская православная церковь
17:42 28.10.2022 (обновлено: 18:27 28.10.2022)
 
Православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве облили краской

Православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве облили красной краской

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЖенева
Женева - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 28 окт – РИА Новости. На Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве напали неизвестные, которые облили ее краской в ночь с 27 на 28 октября, говорится в заявлении постпредставительства РФ при ООН в Женеве.
"В ночь на 28 октября 2022 г. группа неустановленных лиц совершила акт вандализма, облив краской вход в Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве – действующий с 1961 г. ставропигиальный приход Русской православной церкви", - сказано в документе.
Постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов надеется, что правоохранительные органы Женевы надлежащим образом расследуют данное правонарушение и привлекут виновных к ответственности.
"Это уже не первый акт русофобского вандализма в Швейцарии. Так, знаменитый Суворовский крест в ущелье Шолленен – памятник сподвижникам великого генералиссимуса, погибшим при переходе через Альпы в 1799 г., – неизвестные уже дважды в этом году обливали краской", - добавляется в заявлении.
Ранее неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона в Швейцарии. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала.
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