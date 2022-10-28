https://ria.ru/20221028/tranzit-1827621968.html

МИД предложит новые варианты транзита калининградских грузов

МИД предложит новые варианты транзита калининградских грузов - РИА Новости, 28.10.2022

МИД предложит новые варианты транзита калининградских грузов

МИД РФ по итогам встреч с властями Калининградской области и профильными ведомствами подготовит предложения по дальнейшей "расшивке" транзита грузов, сообщила... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:04

2022-10-28T18:04

2022-10-28T18:04

экономика

антон алиханов

сергей лавров

сергей беляев

литва

калининградская область

еврокомиссия

ржд

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КАЛИНИНГРАД, 28 окт - РИА Новости. МИД РФ по итогам встреч с властями Калининградской области и профильными ведомствами подготовит предложения по дальнейшей "расшивке" транзита грузов, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в пятницу провел рабочую встречу с делегацией МИД РФ."Мы этой темой (калининградского транзита – ред.) занимаемся плотно – сейчас приехали, чтобы посмотреть все проблемы на месте. У нас уже были встречи с РЖД, с пограничной и таможенной службами, Торгово-промышленной палатой, с командующим Балтфлотом. По итогам этой поездки будет доложено министру Сергею Лаврову, и будут предложены дальнейшие конкретные действия", - сказал директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев, слова которого приводятся в сообщении.Как отметил Алиханов, летом работа МИДа по линии взаимодействия с Еврокомиссией и Литвой дала "значимые результаты" в виде сохранения части автомобильного и железнодорожного калининградского транзита.При этом, по оценке губернатора Калининградской области, необходимо обсудить дальнейшие совместные усилия по "расшивке" сохраняющихся проблем.Глава региона сообщил, что областное правительство направило в МИД России более подробную информацию о текущей ситуации с калининградским транзитом для формирования полноценной переговорной позиции с европейцами.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.

https://ria.ru/20221010/kaliningrad-1822742170.html

https://ria.ru/20221006/elka-1822050365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, антон алиханов, сергей лавров, сергей беляев, литва, калининградская область, еврокомиссия, ржд, балтийский флот вмф россии, россия