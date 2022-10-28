Рейтинг@Mail.ru
МИД предложит новые варианты транзита калининградских грузов - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/tranzit-1827621968.html
МИД предложит новые варианты транзита калининградских грузов
МИД предложит новые варианты транзита калининградских грузов - РИА Новости, 28.10.2022
МИД предложит новые варианты транзита калининградских грузов
МИД РФ по итогам встреч с властями Калининградской области и профильными ведомствами подготовит предложения по дальнейшей "расшивке" транзита грузов, сообщила... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:04
2022-10-28T18:04
экономика
антон алиханов
сергей лавров
сергей беляев
литва
калининградская область
еврокомиссия
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796697894_0:129:3412:2048_1920x0_80_0_0_aa6d9359fe5c2ceef59af718701e1dd2.jpg
КАЛИНИНГРАД, 28 окт - РИА Новости. МИД РФ по итогам встреч с властями Калининградской области и профильными ведомствами подготовит предложения по дальнейшей "расшивке" транзита грузов, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в пятницу провел рабочую встречу с делегацией МИД РФ."Мы этой темой (калининградского транзита – ред.) занимаемся плотно – сейчас приехали, чтобы посмотреть все проблемы на месте. У нас уже были встречи с РЖД, с пограничной и таможенной службами, Торгово-промышленной палатой, с командующим Балтфлотом. По итогам этой поездки будет доложено министру Сергею Лаврову, и будут предложены дальнейшие конкретные действия", - сказал директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев, слова которого приводятся в сообщении.Как отметил Алиханов, летом работа МИДа по линии взаимодействия с Еврокомиссией и Литвой дала "значимые результаты" в виде сохранения части автомобильного и железнодорожного калининградского транзита.При этом, по оценке губернатора Калининградской области, необходимо обсудить дальнейшие совместные усилия по "расшивке" сохраняющихся проблем.Глава региона сообщил, что областное правительство направило в МИД России более подробную информацию о текущей ситуации с калининградским транзитом для формирования полноценной переговорной позиции с европейцами.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
https://ria.ru/20221010/kaliningrad-1822742170.html
https://ria.ru/20221006/elka-1822050365.html
литва
калининградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796697894_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_d45e30a7f15ac334755b694823e6a3ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, антон алиханов, сергей лавров, сергей беляев, литва, калининградская область, еврокомиссия, ржд, балтийский флот вмф россии, россия
Экономика, Антон Алиханов, Сергей Лавров, Сергей Беляев, Литва, Калининградская область, Еврокомиссия, РЖД, Балтийский флот ВМФ России, Россия
18:04 28.10.2022
 
МИД предложит новые варианты транзита калининградских грузов

МИД подготовит новые предложения по дальнейшему транзиту калининградских грузов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПогрузка контейнеров в морском порту "Калининград имени Н.С. Хазова" в Калининграде
Погрузка контейнеров в морском порту Калининград имени Н.С. Хазова в Калининграде - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Погрузка контейнеров в морском порту "Калининград имени Н.С. Хазова" в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 28 окт - РИА Новости. МИД РФ по итогам встреч с властями Калининградской области и профильными ведомствами подготовит предложения по дальнейшей "расшивке" транзита грузов, сообщила пресс-служба правительства региона.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в пятницу провел рабочую встречу с делегацией МИД РФ.
Калининградский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 11:50
Путин призвал сделать все для налаживания стабильности в Калининграде
"Мы этой темой (калининградского транзита – ред.) занимаемся плотно – сейчас приехали, чтобы посмотреть все проблемы на месте. У нас уже были встречи с РЖД, с пограничной и таможенной службами, Торгово-промышленной палатой, с командующим Балтфлотом. По итогам этой поездки будет доложено министру Сергею Лаврову, и будут предложены дальнейшие конкретные действия", - сказал директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметил Алиханов, летом работа МИДа по линии взаимодействия с Еврокомиссией и Литвой дала "значимые результаты" в виде сохранения части автомобильного и железнодорожного калининградского транзита.
При этом, по оценке губернатора Калининградской области, необходимо обсудить дальнейшие совместные усилия по "расшивке" сохраняющихся проблем.
Глава региона сообщил, что областное правительство направило в МИД России более подробную информацию о текущей ситуации с калининградским транзитом для формирования полноценной переговорной позиции с европейцами.
"Речь идет о транзите товаров ЕАЭС, в том числе белорусских товаров, а также о грузах "санкционного списка", которые ранее перевозились в регион автомобильным транспортом. В их числе цемент, щебень, целлюлоза, дерево и другие", - уточнил Алиханов.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.
Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 18:19
Власти Калининграда отказались от покупки новогодней елки и украшений
 
ЭкономикаАнтон АлихановСергей ЛавровСергей БеляевЛитваКалининградская областьЕврокомиссияРЖДБалтийский флот ВМФ РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала