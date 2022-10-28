МИД предложит новые варианты транзита калининградских грузов
МИД подготовит новые предложения по дальнейшему транзиту калининградских грузов
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПогрузка контейнеров в морском порту "Калининград имени Н.С. Хазова" в Калининграде
Погрузка контейнеров в морском порту "Калининград имени Н.С. Хазова" в Калининграде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 28 окт - РИА Новости. МИД РФ по итогам встреч с властями Калининградской области и профильными ведомствами подготовит предложения по дальнейшей "расшивке" транзита грузов, сообщила пресс-служба правительства региона.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в пятницу провел рабочую встречу с делегацией МИД РФ.
"Мы этой темой (калининградского транзита – ред.) занимаемся плотно – сейчас приехали, чтобы посмотреть все проблемы на месте. У нас уже были встречи с РЖД, с пограничной и таможенной службами, Торгово-промышленной палатой, с командующим Балтфлотом. По итогам этой поездки будет доложено министру Сергею Лаврову, и будут предложены дальнейшие конкретные действия", - сказал директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметил Алиханов, летом работа МИДа по линии взаимодействия с Еврокомиссией и Литвой дала "значимые результаты" в виде сохранения части автомобильного и железнодорожного калининградского транзита.
При этом, по оценке губернатора Калининградской области, необходимо обсудить дальнейшие совместные усилия по "расшивке" сохраняющихся проблем.
Глава региона сообщил, что областное правительство направило в МИД России более подробную информацию о текущей ситуации с калининградским транзитом для формирования полноценной переговорной позиции с европейцами.
"Речь идет о транзите товаров ЕАЭС, в том числе белорусских товаров, а также о грузах "санкционного списка", которые ранее перевозились в регион автомобильным транспортом. В их числе цемент, щебень, целлюлоза, дерево и другие", - уточнил Алиханов.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.
Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.