https://ria.ru/20221028/tramp-1827667386.html

Трамп заявил, что останется в соцсети Truth и пожелал удачи Маску

Трамп заявил, что останется в соцсети Truth и пожелал удачи Маску - РИА Новости, 28.10.2022

Трамп заявил, что останется в соцсети Truth и пожелал удачи Маску

Экс-президент США Дональд Трамп остается в основанной им социальной сети Truth Social, а также пожелал удачи американскому миллиардеру и предпринимателю Илону... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:37

2022-10-28T20:37

2022-10-28T20:37

в мире

дональд трамп

сша

twitter

илон маск

технологии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп остается в основанной им социальной сети Truth Social, а также пожелал удачи американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, завершившему покупку соцсети Twitter. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу Fox News."Я остаюсь в Truth. Я люблю ее больше, мне нравится, как она работает. Мне нравится Илон, но я остаюсь в Truth", - сообщил он."Я желаю ему (Маску) большой удачи. Надеюсь, он с этим справится", - добавил Трамп.Трамп отметил, что он чувствует себя в Truth Social "безопасно" и "как дома".В то же время, экс-президент усомнимлся в успешности Twitter без своего присутствия в этой социальной сети."Я не думаю, что Twitter может быть успешной без меня", - уточнил он.В пятницу Трамп на фоне сообщений о покупке Twitter миллиардером Илоном Маском заявил, что очень рад тому, что соцсеть теперь в руках вменяемых людей.Трамп ранее заявлял, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намерен использовать собственную соцсеть Truth. Сорок пятого президента США заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.Ранее в СМИ появилась информация, Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию.

https://ria.ru/20221028/kontent-1827663220.html

https://ria.ru/20221028/twitter-1827662461.html

https://ria.ru/20221028/akkaunt-1827637061.html

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в мире, дональд трамп, сша, twitter, илон маск, технологии