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Страны ООН должны пресечь финансирование терроризма, заявили в МИД - РИА Новости, 28.10.2022
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Страны ООН должны пресечь финансирование терроризма, заявили в МИД
Страны ООН должны пресечь финансирование терроризма, заявили в МИД - РИА Новости, 28.10.2022
Страны ООН должны пресечь финансирование терроризма, заявили в МИД
Страны ООН должны активизировать совместные усилия по пресечению финансирования терроризма, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:49
2022-10-28T13:49
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт – РИА Новости. Страны ООН должны активизировать совместные усилия по пресечению финансирования терроризма, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин."Сегодня существует настоятельная необходимость активизировать наши коллективные усилия по пресечению идеологической, материальной и финансовой поддержки террористов… Террористы довольно умело и оперативно приспосабливаются к новым реалиям и ищут выгоду от разработки новых технологий. Растущее использование цифровых валют, систем онлайн-платежей и платформ краудфандинга открывает новые каналы для финансирования терроризма. Анонимность, обеспечиваемая такими технологиями, позволяет финансовым структурам террористов избегать или просто прилагать больше усилий для сокрытия своей деятельности и маскировки своих сделок", - сказал он на заседании контртеррористического комитета СБ ООН в индийском городе Мумбаи.Тарабрин отметил, что "международное сообщество должно единодушно продемонстрировать абсолютную решимость бороться с рисками финансирования терроризма во всех областях и в любом месте"."В этой связи мы призываем все страны к эффективному осуществлению соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, направленных на укрепление механизмов борьбы с источниками и каналами финансовой поддержки террористов", - сказал представитель МИД РФ.Индия в настоящее время является председателем контртеррористического комитета СБ ООН и проводит заседание комитета в Мумбаи, где в 2008 году произошла атака террористов.Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек, более 300 получили ранения.
https://ria.ru/20221028/sdelka-1827419677.html
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в мире, владимир тарабрин, россия, мумбаи, индия, совет безопасности оон, оон
В мире, Владимир Тарабрин, Россия, Мумбаи, Индия, Совет Безопасности ООН, ООН
13:49 28.10.2022
 
Страны ООН должны пресечь финансирование терроризма, заявили в МИД

Спецпредставитель МИД Тарабрин: страны ООН должны пресечь финансирование терроризма

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в медиабанкДиректор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин
Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт – РИА Новости. Страны ООН должны активизировать совместные усилия по пресечению финансирования терроризма, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.
"Сегодня существует настоятельная необходимость активизировать наши коллективные усилия по пресечению идеологической, материальной и финансовой поддержки террористов… Террористы довольно умело и оперативно приспосабливаются к новым реалиям и ищут выгоду от разработки новых технологий. Растущее использование цифровых валют, систем онлайн-платежей и платформ краудфандинга открывает новые каналы для финансирования терроризма. Анонимность, обеспечиваемая такими технологиями, позволяет финансовым структурам террористов избегать или просто прилагать больше усилий для сокрытия своей деятельности и маскировки своих сделок", - сказал он на заседании контртеррористического комитета СБ ООН в индийском городе Мумбаи.
Зерновой терминал АО КСК в Цемесской бухте города Новороссийск - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 10:18
За время реализации Киевом продуктовой сделки задержали более 70 судов
Тарабрин отметил, что "международное сообщество должно единодушно продемонстрировать абсолютную решимость бороться с рисками финансирования терроризма во всех областях и в любом месте".
"В этой связи мы призываем все страны к эффективному осуществлению соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, направленных на укрепление механизмов борьбы с источниками и каналами финансовой поддержки террористов", - сказал представитель МИД РФ.
Индия в настоящее время является председателем контртеррористического комитета СБ ООН и проводит заседание комитета в Мумбаи, где в 2008 году произошла атака террористов.
Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек, более 300 получили ранения.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 22:51
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В миреВладимир ТарабринРоссияМумбаиИндияСовет Безопасности ООНООН
 
 
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