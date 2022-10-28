Страны ООН должны пресечь финансирование терроризма, заявили в МИД
Спецпредставитель МИД Тарабрин: страны ООН должны пресечь финансирование терроризма
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в медиабанкДиректор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин
Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт – РИА Новости. Страны ООН должны активизировать совместные усилия по пресечению финансирования терроризма, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.
"Сегодня существует настоятельная необходимость активизировать наши коллективные усилия по пресечению идеологической, материальной и финансовой поддержки террористов… Террористы довольно умело и оперативно приспосабливаются к новым реалиям и ищут выгоду от разработки новых технологий. Растущее использование цифровых валют, систем онлайн-платежей и платформ краудфандинга открывает новые каналы для финансирования терроризма. Анонимность, обеспечиваемая такими технологиями, позволяет финансовым структурам террористов избегать или просто прилагать больше усилий для сокрытия своей деятельности и маскировки своих сделок", - сказал он на заседании контртеррористического комитета СБ ООН в индийском городе Мумбаи.
Тарабрин отметил, что "международное сообщество должно единодушно продемонстрировать абсолютную решимость бороться с рисками финансирования терроризма во всех областях и в любом месте".
"В этой связи мы призываем все страны к эффективному осуществлению соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, направленных на укрепление механизмов борьбы с источниками и каналами финансовой поддержки террористов", - сказал представитель МИД РФ.
Индия в настоящее время является председателем контртеррористического комитета СБ ООН и проводит заседание комитета в Мумбаи, где в 2008 году произошла атака террористов.
Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек, более 300 получили ранения.