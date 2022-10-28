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Талибы выразили соболезнования в связи с терактом в мавзолее в Иране
Талибы выразили соболезнования в связи с терактом в мавзолее в Иране - РИА Новости, 28.10.2022
Талибы выразили соболезнования в связи с терактом в мавзолее в Иране
Талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) осудили и выразили соболезнования в связи с нападением на мавзолей... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:57
2022-10-28T14:57
2022-10-28T14:57
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) осудили и выразили соболезнования в связи с нападением на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз в Иране, сообщил представитель движения Забиулла Муджахид.Ранее ряд иранских СМИ сообщали, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 15 человек погибли, еще более 40 человек получили ранения."Исламский эмират решительно осуждает жестокое нападение против молящихся и паломников в иранском Ширазе. Мы разделяем горе с семьями погибших и всем народом Ирана", - написал Забиулла в Twitter.Кроме того, представитель отметил, что подобные экстремисты неоднократно нападали на невинных людей и в Афганистане.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20221027/iran-1827273191.html
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в мире, забиулла муджахид, иран, шираз, афганистан, талибан, оон
В мире, Забиулла Муджахид, Иран, Шираз, Афганистан, Талибан, ООН
Талибы выразили соболезнования в связи с терактом в мавзолее в Иране
Представитель талибов Муджахид осудил нападение на мавзолей Шах-Черах в Иране