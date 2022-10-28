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Талибы выразили соболезнования в связи с терактом в мавзолее в Иране - РИА Новости, 28.10.2022
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Талибы выразили соболезнования в связи с терактом в мавзолее в Иране
Талибы выразили соболезнования в связи с терактом в мавзолее в Иране - РИА Новости, 28.10.2022
Талибы выразили соболезнования в связи с терактом в мавзолее в Иране
Талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) осудили и выразили соболезнования в связи с нападением на мавзолей... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:57
2022-10-28T14:57
в мире
забиулла муджахид
иран
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афганистан
талибан
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) осудили и выразили соболезнования в связи с нападением на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз в Иране, сообщил представитель движения Забиулла Муджахид.Ранее ряд иранских СМИ сообщали, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 15 человек погибли, еще более 40 человек получили ранения."Исламский эмират решительно осуждает жестокое нападение против молящихся и паломников в иранском Ширазе. Мы разделяем горе с семьями погибших и всем народом Ирана", - написал Забиулла в Twitter.Кроме того, представитель отметил, что подобные экстремисты неоднократно нападали на невинных людей и в Афганистане.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20221027/iran-1827273191.html
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в мире, забиулла муджахид, иран, шираз, афганистан, талибан, оон
В мире, Забиулла Муджахид, Иран, Шираз, Афганистан, Талибан, ООН
14:57 28.10.2022
 
Талибы выразили соболезнования в связи с терактом в мавзолее в Иране

Представитель талибов Муджахид осудил нападение на мавзолей Шах-Черах в Иране

© Flickr / reibaiШираз, Иран
Шираз, Иран - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Flickr / reibai
Шираз, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) осудили и выразили соболезнования в связи с нападением на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз в Иране, сообщил представитель движения Забиулла Муджахид.
Ранее ряд иранских СМИ сообщали, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 15 человек погибли, еще более 40 человек получили ранения.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 17:33
Глава МИД Ирана прокомментировал теракт в мавзолее
"Исламский эмират решительно осуждает жестокое нападение против молящихся и паломников в иранском Ширазе. Мы разделяем горе с семьями погибших и всем народом Ирана", - написал Забиулла в Twitter.
Кроме того, представитель отметил, что подобные экстремисты неоднократно нападали на невинных людей и в Афганистане.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 12:26
Путин выразил соболезнования президенту Ирана из-за теракта в Ширазе
 
В миреЗабиулла МуджахидИранШиразАфганистанТалибанООН
 
 
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