https://ria.ru/20221028/tekhnika-1827547875.html

Минобороны Молдавии просит граждан не пугаться военной техники на улицах

Минобороны Молдавии просит граждан не пугаться военной техники на улицах - РИА Новости, 28.10.2022

Минобороны Молдавии просит граждан не пугаться военной техники на улицах

Министерство обороны Молдавии сообщает, что военная техника периодически оказывается на улицах городов страны из-за учений, просит не пугаться этого и не... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:27

2022-10-28T15:27

2022-10-28T15:27

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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии сообщает, что военная техника периодически оказывается на улицах городов страны из-за учений, просит не пугаться этого и не размещать изображения в соцсетях.В пятницу в социальных сетях появились кадры с техникой, которая ехала ночью по улицам Кишинева. Министерство обороны выступило с разъяснениями."Подтверждаем, что это транспортные средства Национальной армии и они перебрались из учебных центров в места постоянной дислокации. Мы просим граждан не пугаться, когда они видят военную технику, движущуюся по национальным дорогам, и воздерживаться от размещения изображений в Интернете, чтобы не генерировать интерпретаций", - говорится на сайте ведомства.Отмечается, что техника участвовала в учениях "Огненный щит 2022" и JCET 2022, которые проходили на полигонах Национальной армии в сентябре и октябре. В ближайший период запланированы перемещения технических подразделений и в другие гарнизоны.

https://ria.ru/20221026/dodon-1826835721.html

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в мире, молдавия, кишинев