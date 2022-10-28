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Минобороны Молдавии просит граждан не пугаться военной техники на улицах - РИА Новости, 28.10.2022
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Минобороны Молдавии просит граждан не пугаться военной техники на улицах
Минобороны Молдавии просит граждан не пугаться военной техники на улицах - РИА Новости, 28.10.2022
Минобороны Молдавии просит граждан не пугаться военной техники на улицах
Министерство обороны Молдавии сообщает, что военная техника периодически оказывается на улицах городов страны из-за учений, просит не пугаться этого и не... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:27
2022-10-28T15:27
в мире
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии сообщает, что военная техника периодически оказывается на улицах городов страны из-за учений, просит не пугаться этого и не размещать изображения в соцсетях.В пятницу в социальных сетях появились кадры с техникой, которая ехала ночью по улицам Кишинева. Министерство обороны выступило с разъяснениями."Подтверждаем, что это транспортные средства Национальной армии и они перебрались из учебных центров в места постоянной дислокации. Мы просим граждан не пугаться, когда они видят военную технику, движущуюся по национальным дорогам, и воздерживаться от размещения изображений в Интернете, чтобы не генерировать интерпретаций", - говорится на сайте ведомства.Отмечается, что техника участвовала в учениях "Огненный щит 2022" и JCET 2022, которые проходили на полигонах Национальной армии в сентябре и октябре. В ближайший период запланированы перемещения технических подразделений и в другие гарнизоны.
https://ria.ru/20221026/dodon-1826835721.html
https://ria.ru/20221020/ucheniya-1825495005.html
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
15:27 28.10.2022
 
Минобороны Молдавии просит граждан не пугаться военной техники на улицах

Минобороны Молдавии: военная техника оказывается на улицах городов страны из-за учений

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Молдавии
Военнослужащие армии Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Военнослужащие армии Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии сообщает, что военная техника периодически оказывается на улицах городов страны из-за учений, просит не пугаться этого и не размещать изображения в соцсетях.
В пятницу в социальных сетях появились кадры с техникой, которая ехала ночью по улицам Кишинева. Министерство обороны выступило с разъяснениями.
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"Подтверждаем, что это транспортные средства Национальной армии и они перебрались из учебных центров в места постоянной дислокации. Мы просим граждан не пугаться, когда они видят военную технику, движущуюся по национальным дорогам, и воздерживаться от размещения изображений в Интернете, чтобы не генерировать интерпретаций", - говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что техника участвовала в учениях "Огненный щит 2022" и JCET 2022, которые проходили на полигонах Национальной армии в сентябре и октябре. В ближайший период запланированы перемещения технических подразделений и в другие гарнизоны.
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