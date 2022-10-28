https://ria.ru/20221028/tayvan-1827432245.html

Китай выразил высокую оценку позиции Путина по принадлежности Тайваня

Китай выразил высокую оценку позиции Путина по принадлежности Тайваня - РИА Новости, 28.10.2022

Китай выразил высокую оценку позиции Путина по принадлежности Тайваня

КНР высоко ценит приверженность президента России Владимира Путина принципу "одного Китая", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:08

2022-10-28T11:08

2022-10-28T17:54

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ПЕКИН, 28 окт — РИА Новости. КНР высоко ценит приверженность президента России Владимира Путина принципу "одного Китая", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова Путина о Тайване.Тайвань — неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией, заявил в четверг на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин."Мы высоко ценим позицию президента Путина. Я хочу подчеркнуть, что принцип "одного Китая" является всеобщим консенсусом международного сообщества и общепризнанной базовой нормой международных отношений", — сказал дипломат.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в таком шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221020/tayvan-1825271214.html

https://ria.ru/20221007/tayvan-1822272972.html

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тайвань

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир путин, китай, тайвань, мид кнр, россия