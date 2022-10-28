11:08 28.10.2022 (обновлено: 17:54 28.10.2022)
Китай выразил высокую оценку позиции Путина по принадлежности Тайваня
МИД Китая заявил, что высоко ценит приверженность Путина принципу единства Пекина и Тайбэя
© SAM YEH / AFPБашня "Тайбэй 101", Тайвань
© SAM YEH / AFP
Башня "Тайбэй 101", Тайвань. Архивное фото
ПЕКИН, 28 окт — РИА Новости. КНР высоко ценит приверженность президента России Владимира Путина принципу "одного Китая", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова Путина о Тайване.
Тайвань — неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией, заявил в четверг на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин.
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"Мы высоко ценим позицию президента Путина. Я хочу подчеркнуть, что принцип "одного Китая" является всеобщим консенсусом международного сообщества и общепризнанной базовой нормой международных отношений", — сказал дипломат.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в таком шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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