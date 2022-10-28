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Китай выразил высокую оценку позиции Путина по принадлежности Тайваня - РИА Новости, 28.10.2022
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Китай выразил высокую оценку позиции Путина по принадлежности Тайваня
Китай выразил высокую оценку позиции Путина по принадлежности Тайваня - РИА Новости, 28.10.2022
Китай выразил высокую оценку позиции Путина по принадлежности Тайваня
КНР высоко ценит приверженность президента России Владимира Путина принципу "одного Китая", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:08
2022-10-28T17:54
в мире
владимир путин
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мид кнр
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ПЕКИН, 28 окт — РИА Новости. КНР высоко ценит приверженность президента России Владимира Путина принципу "одного Китая", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова Путина о Тайване.Тайвань — неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией, заявил в четверг на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин."Мы высоко ценим позицию президента Путина. Я хочу подчеркнуть, что принцип "одного Китая" является всеобщим консенсусом международного сообщества и общепризнанной базовой нормой международных отношений", — сказал дипломат.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в таком шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221020/tayvan-1825271214.html
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в мире, владимир путин, китай, тайвань, мид кнр, россия
В мире, Владимир Путин, Китай, Тайвань, МИД КНР, Россия
11:08 28.10.2022 (обновлено: 17:54 28.10.2022)
 
Китай выразил высокую оценку позиции Путина по принадлежности Тайваня

МИД Китая заявил, что высоко ценит приверженность Путина принципу единства Пекина и Тайбэя

© SAM YEH / AFPБашня "Тайбэй 101", Тайвань
Башня Тайбэй 101, Тайвань
© SAM YEH / AFP
Башня "Тайбэй 101", Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 окт — РИА Новости. КНР высоко ценит приверженность президента России Владимира Путина принципу "одного Китая", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова Путина о Тайване.
Тайвань — неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией, заявил в четверг на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин.
Замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 08:51
Пекин смог переманить девять союзников Тайваня, сообщили в МИД КНР
"Мы высоко ценим позицию президента Путина. Я хочу подчеркнуть, что принцип "одного Китая" является всеобщим консенсусом международного сообщества и общепризнанной базовой нормой международных отношений", — сказал дипломат.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в таком шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:12
Маск назвал конфликт вокруг Тайваня неизбежным
 
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