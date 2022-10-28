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Очевидец рассказал о словах украинского депутата пленным - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/svo-1827400970.html
Очевидец рассказал о словах украинского депутата пленным
Очевидец рассказал о словах украинского депутата пленным - РИА Новости, 28.10.2022
Очевидец рассказал о словах украинского депутата пленным
Участница делегации Верховной рады Украины, посетившей лагерь военнопленных "Запад-1", сказала пленным, что Киеву не нужен мир, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T07:06
2022-10-28T07:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
верховная рада украины
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Участница делегации Верховной рады Украины, посетившей лагерь военнопленных "Запад-1", сказала пленным, что Киеву не нужен мир, рассказал РИА Новости вернувшийся из плена военный ДНР Владислав Егильницкий."Она (депутат - ред.) пыталась с нами общаться, и она спросила: "А чего вы хотите?". И ребята русские сказали: "Мира". А она сказала: "Нам не нужен мир, нам нужна победа". Мы тогда очень сильно удивились, такое странное отношение у них, они в состоянии войны не хотят мира", - сказал Егильницкий.По данным бывшего военнопленного, это была депутат от Харьковской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Верховная Рада Украины
07:06 28.10.2022 (обновлено: 07:55 28.10.2022)
 
Очевидец рассказал о словах украинского депутата пленным

Освобожденный боец Егильницкий: украинский депутат сказала пленным, что Киеву не нужен мир

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Участница делегации Верховной рады Украины, посетившей лагерь военнопленных "Запад-1", сказала пленным, что Киеву не нужен мир, рассказал РИА Новости вернувшийся из плена военный ДНР Владислав Егильницкий.
"Она (депутат - ред.) пыталась с нами общаться, и она спросила: "А чего вы хотите?". И ребята русские сказали: "Мира". А она сказала: "Нам не нужен мир, нам нужна победа". Мы тогда очень сильно удивились, такое странное отношение у них, они в состоянии войны не хотят мира", - сказал Егильницкий.
По данным бывшего военнопленного, это была депутат от Харьковской области.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада Украины
 
 
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