https://ria.ru/20221028/svo-1827399687.html
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Первомайску, заявили в ЛНР
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Первомайску, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.10.2022
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Первомайску, заявили в ЛНР
Украинские войска в 4.30 мск выпустили две ракеты из американской РСЗО HIMARS по Первомайску, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T06:35
2022-10-28T06:35
2022-10-28T06:35
специальная военная операция на украине
в мире
первомайск
луганская народная республика
сцкк
россия
украина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3775498e6a5948f14c039726e5dc8c41.jpg
ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска в 4.30 мск выпустили две ракеты из американской РСЗО HIMARS по Первомайску, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
первомайск
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_72ffbecb9b22179fdeafc1ee2aab0b66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, первомайск, луганская народная республика, сцкк, россия, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Первомайск, Луганская Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина, Происшествия
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Первомайску, заявили в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Первомайску