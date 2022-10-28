https://ria.ru/20221028/svo-1827399687.html

ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Первомайску, заявили в ЛНР

ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Первомайску, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.10.2022

ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Первомайску, заявили в ЛНР

Украинские войска в 4.30 мск выпустили две ракеты из американской РСЗО HIMARS по Первомайску, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T06:35

2022-10-28T06:35

2022-10-28T06:35

специальная военная операция на украине

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первомайск

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происшествия

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ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска в 4.30 мск выпустили две ракеты из американской РСЗО HIMARS по Первомайску, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

первомайск

луганская народная республика

россия

украина

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в мире, первомайск, луганская народная республика, сцкк, россия, украина, происшествия