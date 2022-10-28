https://ria.ru/20221028/svo-1827398836.html

Бывший пленный рассказал, как украинские военные шантажировали его родных

Бывший пленный рассказал, как украинские военные шантажировали его родных - РИА Новости, 28.10.2022

Бывший пленный рассказал, как украинские военные шантажировали его родных

Киевские силовики пытками заставляют записывать видеообращение к родным для шантажа, заявил РИА Новости освобожденный из украинского плена боец народной милиции РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T06:11

2022-10-28T06:11

2022-10-28T07:31

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90408/67/904086779_0:414:3872:2592_1920x0_80_0_0_c96c37f86e5de42baa850fac41364578.jpg

ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Киевские силовики пытками заставляют записывать видеообращение к родным для шантажа, заявил РИА Новости освобожденный из украинского плена боец народной милиции ЛНР Александр Чупра."Я слышу, они начинают допытывать моих пацанов. Там кого-то хотели резать, опять же паяльной лампой поджигали. Подошел какой-то человек с камерой. Говорит: "Так. Вот я тебе написал, ты вот это должен сказать на камеру". Я рассказал на камеру все, что там было", — рассказал Чупра.Собеседник агентства уточнил, что это происходило на первичном допросе в городе Артемовск (украинское название — Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР.С его слов, точного текста он не помнит, но знает, что украинские силовики требовали у его родных деньги."Было обращение к родным, шантаж был, после чего я узнал от своей девушки, что ей видео прислали, чтобы она заявление (видеообращение. — Прим. ред.) должна была написать и вроде как деньги переслать", — добавил Чупра.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221028/svo-1827393830.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина, россия