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Бывший пленный рассказал, как украинские военные шантажировали его родных - РИА Новости, 28.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/svo-1827398836.html
Бывший пленный рассказал, как украинские военные шантажировали его родных
Бывший пленный рассказал, как украинские военные шантажировали его родных - РИА Новости, 28.10.2022
Бывший пленный рассказал, как украинские военные шантажировали его родных
Киевские силовики пытками заставляют записывать видеообращение к родным для шантажа, заявил РИА Новости освобожденный из украинского плена боец народной милиции РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T06:11
2022-10-28T07:31
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
украина
россия
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ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Киевские силовики пытками заставляют записывать видеообращение к родным для шантажа, заявил РИА Новости освобожденный из украинского плена боец народной милиции ЛНР Александр Чупра."Я слышу, они начинают допытывать моих пацанов. Там кого-то хотели резать, опять же паяльной лампой поджигали. Подошел какой-то человек с камерой. Говорит: "Так. Вот я тебе написал, ты вот это должен сказать на камеру". Я рассказал на камеру все, что там было", — рассказал Чупра.Собеседник агентства уточнил, что это происходило на первичном допросе в городе Артемовск (украинское название — Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР.С его слов, точного текста он не помнит, но знает, что украинские силовики требовали у его родных деньги."Было обращение к родным, шантаж был, после чего я узнал от своей девушки, что ей видео прислали, чтобы она заявление (видеообращение. — Прим. ред.) должна была написать и вроде как деньги переслать", — добавил Чупра.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221028/svo-1827393830.html
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
06:11 28.10.2022 (обновлено: 07:31 28.10.2022)
 
Бывший пленный рассказал, как украинские военные шантажировали его родных

Военный Чупра рассказал про пытки киевскими силовиками и запись видео для шантажа родных

© Fotolia / Matthew LettrichЧеловек за решеткой
Человек за решеткой - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Fotolia / Matthew Lettrich
Человек за решеткой. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Киевские силовики пытками заставляют записывать видеообращение к родным для шантажа, заявил РИА Новости освобожденный из украинского плена боец народной милиции ЛНР Александр Чупра.
"Я слышу, они начинают допытывать моих пацанов. Там кого-то хотели резать, опять же паяльной лампой поджигали. Подошел какой-то человек с камерой. Говорит: "Так. Вот я тебе написал, ты вот это должен сказать на камеру". Я рассказал на камеру все, что там было", — рассказал Чупра.
Собеседник агентства уточнил, что это происходило на первичном допросе в городе Артемовск (украинское название — Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР.
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С его слов, точного текста он не помнит, но знает, что украинские силовики требовали у его родных деньги.
"Было обращение к родным, шантаж был, после чего я узнал от своей девушки, что ей видео прислали, чтобы она заявление (видеообращение. — Прим. ред.) должна была написать и вроде как деньги переслать", — добавил Чупра.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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