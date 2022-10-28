Рейтинг@Mail.ru
Уехавший на спецоперацию врач рассказал, каких пациентов приходится лечить - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/svo-1827397605.html
Уехавший на спецоперацию врач рассказал, каких пациентов приходится лечить
Уехавший на спецоперацию врач рассказал, каких пациентов приходится лечить - РИА Новости, 28.10.2022
Уехавший на спецоперацию врач рассказал, каких пациентов приходится лечить
Военным врачам в основном приходится иметь дело с пациентами с минно-взрывными травмами, сообщил РИА Новости медик Евгений с позывным "Шаман", уехавший в регион РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T05:36
2022-10-28T06:01
специальная военная операция на украине
общество
здоровье
россия
украина
донбасс
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824154408_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_922342a905135ede8766a8bc4d94679f.jpg
ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Военным врачам в основном приходится иметь дело с пациентами с минно-взрывными травмами, сообщил РИА Новости медик Евгений с позывным "Шаман", уехавший в регион специальной военной операции."Большинство пациентов с минно-взрывными травмами, с огнестрельными ранениями, что в гражданской жизни, к счастью, не встречается", — отметил врач.По его словам, для врачей это оказалось совершенно новой работой.Он также признал, что нагрузка на врачей "непредсказуемая"."Это несравнимые вещи — гражданская медицинская служба и служба в вооруженных силах. Здесь обстановка отличается. Настрой боевой, будем лечить, помогать", — подчеркнул врач.Кроме того, собеседник агентства призвал коллег "на гражданке" "не бояться, набраться мужества и делать шаг, которым они, их родственники и потомки будут гордиться так же, как нашими дедами и прадедами".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221028/spetsoperatsiya-1827396803.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824154408_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7019e51eac61c42bc68ad6d00abbaf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье, россия, украина, донбасс, медицина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье, Россия, Украина, Донбасс, Медицина
05:36 28.10.2022 (обновлено: 06:01 28.10.2022)
 
Уехавший на спецоперацию врач рассказал, каких пациентов приходится лечить

Уехавший на спецоперацию врач: большинство пациентов с минно-взрывными травмами

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПротивотанковая мина, заминированная ВСУ в Луганской народной республике.
Противотанковая мина, заминированная ВСУ в Луганской народной республике. - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Противотанковая мина, заминированная ВСУ в Луганской народной республике.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Военным врачам в основном приходится иметь дело с пациентами с минно-взрывными травмами, сообщил РИА Новости медик Евгений с позывным "Шаман", уехавший в регион специальной военной операции.
"Большинство пациентов с минно-взрывными травмами, с огнестрельными ранениями, что в гражданской жизни, к счастью, не встречается", — отметил врач.
По его словам, для врачей это оказалось совершенно новой работой.
"Но мы знали, на что мы идем, мы готовились к этому, и это у нас получается", — добавил Евгений.
Он также признал, что нагрузка на врачей "непредсказуемая".
Лекарственные препараты и стетоскоп - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
05:09
Уехавший на спецоперацию врач рассказал, как его и коллег приняли в медбате
"Это несравнимые вещи — гражданская медицинская служба и служба в вооруженных силах. Здесь обстановка отличается. Настрой боевой, будем лечить, помогать", — подчеркнул врач.
Кроме того, собеседник агентства призвал коллег "на гражданке" "не бояться, набраться мужества и делать шаг, которым они, их родственники и потомки будут гордиться так же, как нашими дедами и прадедами".
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровьеРоссияУкраинаДонбассМедицина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала