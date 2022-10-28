https://ria.ru/20221028/svo-1827397605.html
Уехавший на спецоперацию врач рассказал, каких пациентов приходится лечить
Уехавший на спецоперацию врач рассказал, каких пациентов приходится лечить - РИА Новости, 28.10.2022
Уехавший на спецоперацию врач рассказал, каких пациентов приходится лечить
Военным врачам в основном приходится иметь дело с пациентами с минно-взрывными травмами, сообщил РИА Новости медик Евгений с позывным "Шаман", уехавший в регион РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T05:36
2022-10-28T05:36
2022-10-28T06:01
специальная военная операция на украине
общество
здоровье
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донбасс
медицина
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ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Военным врачам в основном приходится иметь дело с пациентами с минно-взрывными травмами, сообщил РИА Новости медик Евгений с позывным "Шаман", уехавший в регион специальной военной операции."Большинство пациентов с минно-взрывными травмами, с огнестрельными ранениями, что в гражданской жизни, к счастью, не встречается", — отметил врач.По его словам, для врачей это оказалось совершенно новой работой.Он также признал, что нагрузка на врачей "непредсказуемая"."Это несравнимые вещи — гражданская медицинская служба и служба в вооруженных силах. Здесь обстановка отличается. Настрой боевой, будем лечить, помогать", — подчеркнул врач.Кроме того, собеседник агентства призвал коллег "на гражданке" "не бояться, набраться мужества и делать шаг, которым они, их родственники и потомки будут гордиться так же, как нашими дедами и прадедами".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221028/spetsoperatsiya-1827396803.html
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общество, здоровье, россия, украина, донбасс, медицина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье, Россия, Украина, Донбасс, Медицина
05:36 28.10.2022 (обновлено: 06:01 28.10.2022)
Уехавший на спецоперацию врач рассказал, каких пациентов приходится лечить
Уехавший на спецоперацию врач: большинство пациентов с минно-взрывными травмами
ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Военным врачам в основном приходится иметь дело с пациентами с минно-взрывными травмами, сообщил РИА Новости медик Евгений с позывным "Шаман", уехавший в регион специальной военной операции.
"Большинство пациентов с минно-взрывными травмами, с огнестрельными ранениями, что в гражданской жизни, к счастью, не встречается", — отметил врач.
По его словам, для врачей это оказалось совершенно новой работой.
"Но мы знали, на что мы идем, мы готовились к этому, и это у нас получается", — добавил Евгений.
Он также признал, что нагрузка на врачей "непредсказуемая".
"Это несравнимые вещи — гражданская медицинская служба и служба в вооруженных силах. Здесь обстановка отличается. Настрой боевой, будем лечить, помогать", — подчеркнул врач.
Кроме того, собеседник агентства призвал коллег "на гражданке" "не бояться, набраться мужества и делать шаг, которым они, их родственники и потомки будут гордиться так же, как нашими дедами и прадедами".
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине
. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России
.