https://ria.ru/20221028/svo-1827397605.html

Уехавший на спецоперацию врач рассказал, каких пациентов приходится лечить

Уехавший на спецоперацию врач рассказал, каких пациентов приходится лечить - РИА Новости, 28.10.2022

Уехавший на спецоперацию врач рассказал, каких пациентов приходится лечить

Военным врачам в основном приходится иметь дело с пациентами с минно-взрывными травмами, сообщил РИА Новости медик Евгений с позывным "Шаман", уехавший в регион РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T05:36

2022-10-28T05:36

2022-10-28T06:01

специальная военная операция на украине

общество

здоровье

россия

украина

донбасс

медицина

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ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Военным врачам в основном приходится иметь дело с пациентами с минно-взрывными травмами, сообщил РИА Новости медик Евгений с позывным "Шаман", уехавший в регион специальной военной операции."Большинство пациентов с минно-взрывными травмами, с огнестрельными ранениями, что в гражданской жизни, к счастью, не встречается", — отметил врач.По его словам, для врачей это оказалось совершенно новой работой.Он также признал, что нагрузка на врачей "непредсказуемая"."Это несравнимые вещи — гражданская медицинская служба и служба в вооруженных силах. Здесь обстановка отличается. Настрой боевой, будем лечить, помогать", — подчеркнул врач.Кроме того, собеседник агентства призвал коллег "на гражданке" "не бояться, набраться мужества и делать шаг, которым они, их родственники и потомки будут гордиться так же, как нашими дедами и прадедами".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221028/spetsoperatsiya-1827396803.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донбасс

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общество, здоровье, россия, украина, донбасс, медицина