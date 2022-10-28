Оператор ПЗРК рассказал, как его взвод сбил 12 украинских штурмовиков
Оператор ПЗРК лейтенант Ищенко рассказал, как его взвод сбил 12 украинских штурмовиков
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие совершают выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса
Военнослужащие совершают выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Задействованный в специальной военной операции взвод под руководством лейтенанта Анатолия Ищенко сбил 12 украинских штурмовиков Су-25 и 4 военных вертолета Ми-8, из них 8 летательных аппаратов сбил из ПЗРК сам офицер.
В ходе специальной военной операции лейтенант Ищенко осуществлял захват и производил пуски ракет по воздушным целям из переносного зенитного ракетного комплекса.
"Обеспечивал прикрытие десантно-штурмовых подразделений. Конкретно, прикрывали десантно-штурмовую роту, позиции миномётных батарей. Роты, находясь на своих опорных пунктах подвергались ударам авиации противника, таких как Су-25, Ми-8. Наша задача была не допустить выполнения противником своей боевой задачи и уничтожить те самые летательные аппараты. Личным составом взвода уничтожены 12 самолетов, 4 вертолета", - приводят слова Героя России пресс-служба Минобороны РФ.
Согласно сообщению военного ведомства, 5 самолетов и 3 вертолета были сбиты из переносного зенитно-ракетного комплекса самим Ищенко. Лейтенант отметил, что в ближайшее время намерен вернуться в зону проведения спецоперации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.