https://ria.ru/20221028/svo-1827397034.html

Оператор ПЗРК рассказал, как его взвод сбил 12 украинских штурмовиков

Оператор ПЗРК рассказал, как его взвод сбил 12 украинских штурмовиков - РИА Новости, 28.10.2022

Оператор ПЗРК рассказал, как его взвод сбил 12 украинских штурмовиков

Задействованный в специальной военной операции взвод под руководством лейтенанта Анатолия Ищенко сбил 12 украинских штурмовиков Су-25 и 4 военных вертолета... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T05:16

2022-10-28T05:16

2022-10-28T05:16

специальная военная операция на украине

россия

украина

су-25

ми-8 амтш

в мире

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Задействованный в специальной военной операции взвод под руководством лейтенанта Анатолия Ищенко сбил 12 украинских штурмовиков Су-25 и 4 военных вертолета Ми-8, из них 8 летательных аппаратов сбил из ПЗРК сам офицер.В ходе специальной военной операции лейтенант Ищенко осуществлял захват и производил пуски ракет по воздушным целям из переносного зенитного ракетного комплекса."Обеспечивал прикрытие десантно-штурмовых подразделений. Конкретно, прикрывали десантно-штурмовую роту, позиции миномётных батарей. Роты, находясь на своих опорных пунктах подвергались ударам авиации противника, таких как Су-25, Ми-8. Наша задача была не допустить выполнения противником своей боевой задачи и уничтожить те самые летательные аппараты. Личным составом взвода уничтожены 12 самолетов, 4 вертолета", - приводят слова Героя России пресс-служба Минобороны РФ.Согласно сообщению военного ведомства, 5 самолетов и 3 вертолета были сбиты из переносного зенитно-ракетного комплекса самим Ищенко. Лейтенант отметил, что в ближайшее время намерен вернуться в зону проведения спецоперации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221028/svo-1827395741.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, су-25, ми-8 амтш, в мире