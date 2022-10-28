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Оператор ПЗРК рассказал, как его взвод сбил 12 украинских штурмовиков - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/svo-1827397034.html
Оператор ПЗРК рассказал, как его взвод сбил 12 украинских штурмовиков
Оператор ПЗРК рассказал, как его взвод сбил 12 украинских штурмовиков - РИА Новости, 28.10.2022
Оператор ПЗРК рассказал, как его взвод сбил 12 украинских штурмовиков
Задействованный в специальной военной операции взвод под руководством лейтенанта Анатолия Ищенко сбил 12 украинских штурмовиков Су-25 и 4 военных вертолета... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T05:16
2022-10-28T05:16
специальная военная операция на украине
россия
украина
су-25
ми-8 амтш
в мире
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Задействованный в специальной военной операции взвод под руководством лейтенанта Анатолия Ищенко сбил 12 украинских штурмовиков Су-25 и 4 военных вертолета Ми-8, из них 8 летательных аппаратов сбил из ПЗРК сам офицер.В ходе специальной военной операции лейтенант Ищенко осуществлял захват и производил пуски ракет по воздушным целям из переносного зенитного ракетного комплекса."Обеспечивал прикрытие десантно-штурмовых подразделений. Конкретно, прикрывали десантно-штурмовую роту, позиции миномётных батарей. Роты, находясь на своих опорных пунктах подвергались ударам авиации противника, таких как Су-25, Ми-8. Наша задача была не допустить выполнения противником своей боевой задачи и уничтожить те самые летательные аппараты. Личным составом взвода уничтожены 12 самолетов, 4 вертолета", - приводят слова Героя России пресс-служба Минобороны РФ.Согласно сообщению военного ведомства, 5 самолетов и 3 вертолета были сбиты из переносного зенитно-ракетного комплекса самим Ищенко. Лейтенант отметил, что в ближайшее время намерен вернуться в зону проведения спецоперации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221028/svo-1827395741.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, су-25, ми-8 амтш, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Су-25, Ми-8 АМТШ, В мире
05:16 28.10.2022
 
Оператор ПЗРК рассказал, как его взвод сбил 12 украинских штурмовиков

Оператор ПЗРК лейтенант Ищенко рассказал, как его взвод сбил 12 украинских штурмовиков

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие совершают выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса
Военнослужащие совершают выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Военнослужащие совершают выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Задействованный в специальной военной операции взвод под руководством лейтенанта Анатолия Ищенко сбил 12 украинских штурмовиков Су-25 и 4 военных вертолета Ми-8, из них 8 летательных аппаратов сбил из ПЗРК сам офицер.
В ходе специальной военной операции лейтенант Ищенко осуществлял захват и производил пуски ракет по воздушным целям из переносного зенитного ракетного комплекса.
Военнослужащие подразделения инженерно-саперной бригады Вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
04:21Специальная военная операция на Украине
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"Обеспечивал прикрытие десантно-штурмовых подразделений. Конкретно, прикрывали десантно-штурмовую роту, позиции миномётных батарей. Роты, находясь на своих опорных пунктах подвергались ударам авиации противника, таких как Су-25, Ми-8. Наша задача была не допустить выполнения противником своей боевой задачи и уничтожить те самые летательные аппараты. Личным составом взвода уничтожены 12 самолетов, 4 вертолета", - приводят слова Героя России пресс-служба Минобороны РФ.
Согласно сообщению военного ведомства, 5 самолетов и 3 вертолета были сбиты из переносного зенитно-ракетного комплекса самим Ищенко. Лейтенант отметил, что в ближайшее время намерен вернуться в зону проведения спецоперации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСу-25Ми-8 АМТШВ мире
 
 
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