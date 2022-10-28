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Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ, сообщили власти региона - РИА Новости, 28.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/svo-1827395741.html
Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ, сообщили власти региона
Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ, сообщили власти региона - РИА Новости, 28.10.2022
Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ, сообщили власти региона
Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск, сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T04:21
2022-10-28T05:34
специальная военная операция на украине
в мире
екатерина губарева
херсон
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск, сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.По словам собеседницы агентства, укрепление защиты города — это превентивная мера, а снижение числа жителей в нем позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионно-разведывательных групп или сторонников ВСУ."Вывоз людей из города — это тоже некое укрепление. Во-первых, снижаем нагрузку на логистику. Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определенной мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка", — заключила Губарева.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности власти региона начали организованное перемещение гражданского населения с правого берега Днепра на левый. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы страны на безопасное расстояние от боевых действий.
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в мире, екатерина губарева, херсон, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Екатерина Губарева, Херсон, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
04:21 28.10.2022 (обновлено: 05:34 28.10.2022)
 
Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ, сообщили власти региона

Замглавы ВГА Херсонской области Губарева: Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения инженерно-саперной бригады Вооруженных сил
Военнослужащие подразделения инженерно-саперной бригады Вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Военнослужащие подразделения инженерно-саперной бригады Вооруженных сил. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск, сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

"Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск. Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города", — отметила она.

По словам собеседницы агентства, укрепление защиты города — это превентивная мера, а снижение числа жителей в нем позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионно-разведывательных групп или сторонников ВСУ.
"Вывоз людей из города — это тоже некое укрепление. Во-первых, снижаем нагрузку на логистику. Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определенной мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка", — заключила Губарева.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности власти региона начали организованное перемещение гражданского населения с правого берега Днепра на левый. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы страны на безопасное расстояние от боевых действий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕкатерина ГубареваХерсонХерсонская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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