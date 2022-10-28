https://ria.ru/20221028/svo-1827395741.html

Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ, сообщили власти региона

Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ, сообщили власти региона - РИА Новости, 28.10.2022

Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ, сообщили власти региона

Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск, сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T04:21

2022-10-28T04:21

2022-10-28T05:34

специальная военная операция на украине

в мире

екатерина губарева

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херсонская область

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск, сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.По словам собеседницы агентства, укрепление защиты города — это превентивная мера, а снижение числа жителей в нем позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионно-разведывательных групп или сторонников ВСУ."Вывоз людей из города — это тоже некое укрепление. Во-первых, снижаем нагрузку на логистику. Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определенной мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка", — заключила Губарева.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности власти региона начали организованное перемещение гражданского населения с правого берега Днепра на левый. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы страны на безопасное расстояние от боевых действий.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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в мире, екатерина губарева, херсон, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины