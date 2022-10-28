https://ria.ru/20221028/svo-1827395545.html

Боец из ЛНР рассказал, как его пытали ножом на допросе в украинском плену

Боец из ЛНР рассказал, как его пытали ножом на допросе в украинском плену - РИА Новости, 28.10.2022

Боец из ЛНР рассказал, как его пытали ножом на допросе в украинском плену

Освобожденный из украинского плена боец народной милиции ЛНР Александр Чупра рассказал РИА Новости, как киевские силовики пытали его ножом на первом допросе. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T04:09

2022-10-28T04:09

2022-10-28T04:09

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90408/67/904086779_0:414:3872:2592_1920x0_80_0_0_c96c37f86e5de42baa850fac41364578.jpg

ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Освобожденный из украинского плена боец народной милиции ЛНР Александр Чупра рассказал РИА Новости, как киевские силовики пытали его ножом на первом допросе."Меня начинают спрашивать, где ты родился, где прописан – полностью всю информацию обо мне. Не где мы стояли, а просто кто я, что я и как я. И там такой вопрос был, какая у меня первая школа. В этот момент я задумался на долю секунды, просто забыл. Ко мне подбегает какой-то "укроп" (украинский силовик – ред.), берет нож, вставляет мне в ногу – повезло, что между костью и мышцами, уже все восстановилось", – сказал он.По его словам, нож вошел примерно на пять сантиметров."Вставил – и начинает, как передачи на машине: вперед, назад, влево, вправо. Говорит: "Ну что, ты вспомнил, в какой ты школе учился?" Я уже просто наобум сказал: "Да-да-да, вспомнил, вот, такая-то". Он же дальше, глубже так вставляет, медленно это все делает. Думает, что мне больно, но на самом деле, у меня такой адреналин в крови был, что я реально этой боли просто не почувствовал. Страшно было – ужас. И он говорит: "Еще раз ты затупишь - я тебе глотку перережу, ну либо просто раскромсаю", - рассказал освобожденный из плена.По его словам, первичный допрос после череды угроз и избиений проводился в Артемовске (украинское название – Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда его и других пленных сослуживцев привезли с завязанными глазами и руками. Чупра рассказал, что при малейшей паузе в ответах пытка ножом усиливалась, следовали угрозы убийством.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина