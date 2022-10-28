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Боец из ЛНР рассказал, как его пытали ножом на допросе в украинском плену - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/svo-1827395545.html
Боец из ЛНР рассказал, как его пытали ножом на допросе в украинском плену
Боец из ЛНР рассказал, как его пытали ножом на допросе в украинском плену - РИА Новости, 28.10.2022
Боец из ЛНР рассказал, как его пытали ножом на допросе в украинском плену
Освобожденный из украинского плена боец народной милиции ЛНР Александр Чупра рассказал РИА Новости, как киевские силовики пытали его ножом на первом допросе. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T04:09
2022-10-28T04:09
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Освобожденный из украинского плена боец народной милиции ЛНР Александр Чупра рассказал РИА Новости, как киевские силовики пытали его ножом на первом допросе."Меня начинают спрашивать, где ты родился, где прописан – полностью всю информацию обо мне. Не где мы стояли, а просто кто я, что я и как я. И там такой вопрос был, какая у меня первая школа. В этот момент я задумался на долю секунды, просто забыл. Ко мне подбегает какой-то "укроп" (украинский силовик – ред.), берет нож, вставляет мне в ногу – повезло, что между костью и мышцами, уже все восстановилось", – сказал он.По его словам, нож вошел примерно на пять сантиметров."Вставил – и начинает, как передачи на машине: вперед, назад, влево, вправо. Говорит: "Ну что, ты вспомнил, в какой ты школе учился?" Я уже просто наобум сказал: "Да-да-да, вспомнил, вот, такая-то". Он же дальше, глубже так вставляет, медленно это все делает. Думает, что мне больно, но на самом деле, у меня такой адреналин в крови был, что я реально этой боли просто не почувствовал. Страшно было – ужас. И он говорит: "Еще раз ты затупишь - я тебе глотку перережу, ну либо просто раскромсаю", - рассказал освобожденный из плена.По его словам, первичный допрос после череды угроз и избиений проводился в Артемовске (украинское название – Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда его и других пленных сослуживцев привезли с завязанными глазами и руками. Чупра рассказал, что при малейшей паузе в ответах пытка ножом усиливалась, следовали угрозы убийством.
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артемовск
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина
04:09 28.10.2022
 
Боец из ЛНР рассказал, как его пытали ножом на допросе в украинском плену

Освобожденный из плена боец ЛНР Чупра: украинские силовики пытали ножом на первом допросе

© Fotolia / Matthew LettrichЧеловек за решеткой
Человек за решеткой - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Fotolia / Matthew Lettrich
Человек за решеткой. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Освобожденный из украинского плена боец народной милиции ЛНР Александр Чупра рассказал РИА Новости, как киевские силовики пытали его ножом на первом допросе.
"Меня начинают спрашивать, где ты родился, где прописан – полностью всю информацию обо мне. Не где мы стояли, а просто кто я, что я и как я. И там такой вопрос был, какая у меня первая школа. В этот момент я задумался на долю секунды, просто забыл. Ко мне подбегает какой-то "укроп" (украинский силовик – ред.), берет нож, вставляет мне в ногу – повезло, что между костью и мышцами, уже все восстановилось", – сказал он.
По его словам, нож вошел примерно на пять сантиметров.
"Вставил – и начинает, как передачи на машине: вперед, назад, влево, вправо. Говорит: "Ну что, ты вспомнил, в какой ты школе учился?" Я уже просто наобум сказал: "Да-да-да, вспомнил, вот, такая-то". Он же дальше, глубже так вставляет, медленно это все делает. Думает, что мне больно, но на самом деле, у меня такой адреналин в крови был, что я реально этой боли просто не почувствовал. Страшно было – ужас. И он говорит: "Еще раз ты затупишь - я тебе глотку перережу, ну либо просто раскромсаю", - рассказал освобожденный из плена.
По его словам, первичный допрос после череды угроз и избиений проводился в Артемовске (украинское название – Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда его и других пленных сослуживцев привезли с завязанными глазами и руками. Чупра рассказал, что при малейшей паузе в ответах пытка ножом усиливалась, следовали угрозы убийством.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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